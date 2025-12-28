Carlympic Family Run 2025 - giải chạy gắn kết gia đình

Giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 là một điểm nhấn trong số các hoạt động đa dạng tại Vietnam Mobility Show 2025. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh) sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt thử thách này sẽ liên quan tới ôtô, thứ vốn được các bạn nhỏ yêu thích.

Không khí khởi động của giải chạy rộn ràng và tràn đầy năng lượng, khi mọi người ở nhiều độ tuổi cùng nhau giãn cơ, cười nói và cổ vũ lẫn nhau. Ảnh: Minh Quân