Carlympic Family Run 2025 - giải chạy gắn kết gia đình

Giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 là một điểm nhấn trong số các hoạt động đa dạng tại Vietnam Mobility Show 2025. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh) sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt thử thách này sẽ liên quan tới ôtô, thứ vốn được các bạn nhỏ yêu thích.
Không khí khởi động của giải chạy rộn ràng và tràn đầy năng lượng, khi mọi người ở nhiều độ tuổi cùng nhau giãn cơ, cười nói và cổ vũ lẫn nhau. Ảnh: Minh Quân
Từ những em nhỏ háo hức đến các cô chú lớn tuổi dẻo dai, ai cũng toát lên tinh thần thể thao tích cực. Tất cả tạo nên một bức tranh sôi động, gắn kết và đầy cảm hứng trước giờ xuất phát. Ảnh: Thành Nhạn
Trước vạch xuất phát, không khí vừa hồi hộp vừa náo nức khi trẻ em và người lớn đứng cạnh nhau, sẵn sàng cho chặng đường phía trước. Những ánh mắt háo hức, nụ cười xen lẫn sự tập trung tạo nên cảm giác chờ đợi đầy hứng khởi. Ảnh: Hồ Tân
Diễn viên Lan Phương và con gái Mia (bé cầm bóng xanh), gần hai tuổi, sẽ trải nghiệm chạy qua lốp xe, chạy zigzag theo đường cone. MC Phí Linh và bé Linkon, 6 tuổi, cũng tham gia các hoạt động ở giải chạy và triển lãm. Ảnh: Hồ Tân
Các vận động viên ở nhiều lứa tuổi cùng sải bước trên cung đường 1,5 km, tạo nên bức tranh sôi động và đầy màu sắc. Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, ai cũng hào hứng chạy bộ, lan tỏa tinh thần thể thao và sự gắn kết cộng đồng. Ảnh: Tiến Dũng
Hai mẹ con bé gái dắt tay nhau hòa trong dòng người cùng xuất phát, háo hức về đích. Ảnh: Tiến Dũng
Hai vận động viên nhí đang sải bước thật nhanh trên đường chạy, gương mặt lộ rõ sự quyết tâm. Ảnh: Hồ Tân
Bé gái băng băng một mình chạy trước, háo hức về đích. Ảnh: Tiến Dũng
Bé trai dồn hết sức lao nhanh về phía vạch đích, đôi chân thoăn thoắt như gió. Gương mặt em đầy quyết tâm khi chỉ còn vài bước nữa là chạm đích. Ảnh: Tiến Dũng
Mẹ động viên con gái vượt qua chướng ngại vật là những chiếc lốp xe - một thử thách thú vị trên đường chạy. Ảnh: Ngọc Điệp
Bố mẹ nắm tay con nhỏ cùng nhau chạy về phía vạch đích, tiếng cười vang lên đầy ấm áp. Dù bước chân con còn chậm, bố mẹ vẫn kiên nhẫn động viên, đồng hành từng nhịp. Khoảnh khắc cả gia đình về đích tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ảnh: Hồ Tân
Bố mẹ và con trai cùng nhau chạy trên đường đua, tay nắm tay đầy gắn kết. Tiếng cười xen lẫn nhịp bước đều đặn, tạo nên một khoảnh khắc gia đình vừa năng động vừa ấm áp. Ảnh: Tiến Dũng
Hai bà cháu dừng lại trên đường chạy, cùng nhau chụp một bức ảnh ghi dấu kỷ niệm. Khoảnh khắc trở nên thật ấm áp và đáng nhớ. Ảnh: Tiến Dũng
Bé trai Đặng Công Tài Đại, sinh năm 2016, về đích đầu tiên trong số các VĐV nhỏ tuổi. VĐV 10 tuổi chạy chân đất băng băng về đích, từng bước dứt khoát và đầy mạnh mẽ. Khi cán đích đầu tiên, gương mặt em rạng rỡ niềm vui và tự hào, thu hút ánh nhìn thán phục của mọi người. Ảnh: Tiến Dũng
Anh Đỗ Thành Kiên thong thả về đích đầu tiên. Giải chạy không đặt nặng thành tích mà tận hưởng trọn vẹn niềm vui vận động. Nụ cười thoải mái và không khí rộn ràng xung quanh. Ảnh: Tiến Dũng
Hai VĐV cao tuổi cùng nhau về đích và nhận huy chương của giải chạy. Ảnh: Hồ Tân
Nhóm bạn bè với gương mặt rạng rỡ vì chiến thắng, tinh nghịch cắn thử huy chương như các vận động viên chuyên nghiệp. Khoảnh khắc tràn ngập niềm vui và tự hào. Ảnh: Hồ Tân
Mỹ Anh