Caracas sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt

Đám đông ngày 4/1 tập trung tại một tuyến phố ở thủ đô Caracas của Venezuela, bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, sau khi ông bị Mỹ bắt trong chiến dịch tấn công rạng sáng 3/1.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các cuộc tuần hành diễn ra ở Caracas để ủng hộ ông Maduro và phản đối chiến dịch đột kích của Mỹ.