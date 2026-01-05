Thứ hai, 5/1/2026
Thứ hai, 5/1/2026, 18:07 (GMT+7)

Caracas sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt

Khoảng 2.000 người xuống đường tại một số tuyến phố để bày tỏ ủng hộ với ông Maduro, nhưng ở những nơi khác của Caracas, cảnh tượng khá vắng vẻ.

Đám đông ngày 4/1 tập trung tại một tuyến phố ở thủ đô Caracas của Venezuela, bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, sau khi ông bị Mỹ bắt trong chiến dịch tấn công rạng sáng 3/1.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các cuộc tuần hành diễn ra ở Caracas để ủng hộ ông Maduro và phản đối chiến dịch đột kích của Mỹ.

Người dân cầm theo ảnh ông Maduro đổ xuống đường. Truyền thông địa phương ước tính cuộc biểu tình ở Caracas thu hút khoảng 2.000 người.

Người phụ nữ giơ cao biểu ngữ "Trả tự do cho ông Maduro" viết bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nairda Itriago, 56 tuổi, chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc các cuộc không kích của nước này vào Venezuela "đã giết hại những người vô tội".

Chính quyền Venezuela chưa công bố số người thiệt mạng hay bị thương trong cuộc tập kích rạng sáng của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên cho hay ít nhất 80 người, gồm binh sĩ và dân thường, đã thiệt mạng trong các đòn tấn công của Mỹ.

Người biểu tình cầm theo mô hình búp bê từ chương trình truyền hình Super Bigote, mô phỏng hình ảnh Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Một số người bày tỏ hoài nghi rằng ông Maduro đã bị thành viên trong nhóm thân cận "phản bội", tạo điều kiện cho lực lượng Mỹ có thể đột kích và bắt ông.

"Với mức độ an ninh mà ông ấy có, điều này đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra", người biểu tình tên Papa Juancho, 69 tuổi, nói.

Trên nhiều tuyến phố, người dân còn mang theo súng trường tham gia biểu tình ủng hộ ông Maduro.

Một nhóm người mặc thường phục, mang vũ khí lái xe máy tuần hành quanh Caracas.

Tuy nhiên, ở nhiều khu vực khác tại thủ đô Venezuela, cảnh tượng diễn ra có phần vắng lặng hơn. Tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa, một số người ra vào mua sắm nhu yếu phẩm, nhưng không xảy ra tình trạng giành giật hay chen lấn.

Cảnh vắng vẻ tại một quảng trường ở Caracas, nơi được trang trí bằng bức tranh lớn khắc họa đôi mắt của cố lãnh đạo Hugo Chavez.

Người dân tới mua hàng tại một sạp trái cây, rau củ ở Caracas.

Nhiều cửa hàng đã đóng cửa sau cuộc tấn công của Mỹ, nhưng một vài nơi vẫn bán cho khách theo từng nhóm nhỏ.

Dòng người xếp hàng tại một con phố để chờ mua trứng.

Ngoài những người biểu tình, đa số người dân Venezuela hạn chế ra đường trong những ngày này, xe cộ chỉ thi thoảng mới xuất hiện trên những con phố vốn thường nhộn nhịp.

Một phụ nữ cầm cờ Venezuela đứng trên bục điều khiển giao thông giữa con phố vắng vẻ ở Caracas hôm 4/1.

Nhiều người dân Venezuela cho biết họ hoang mang về tương lai đất nước sau khi Tổng thống Maduro và phu nhân bị bắt.

Vợ chồng ông Maduro dự kiến xuất hiện trước phiên điều trần ở tòa án liên bang Mỹ tại New York vào trưa ngày 5/1 (rạng sáng 6/1 giờ Hà Nội).

Tổng thống Venezuela bị Mỹ cáo buộc điều hành "chính phủ bất hợp pháp, tham nhũng", thực hiện các hoạt động vận chuyển ma túy quy mô lớn, tuồn hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Ông Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Ngọc Ánh (Ảnh: AP, AFP, Reuters)

