Trung Quốc: Không nước nào có quyền làm 'cảnh sát thế giới'

Ngoại trưởng Trung Quốc nói không chấp nhận quốc gia nào đóng vai "cảnh sát hay thẩm phán thế giới", sau khi Mỹ mở chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela.

"Chúng tôi không bao giờ cho rằng quốc gia nào đó có thể đóng vai trò cảnh sát thế giới, cũng không chấp nhận việc bất kỳ nước nào tự xưng là thẩm phán thế giới", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc gặp ngày 4/1 với người đồng cấp Pakistan, đề cập tới "những diễn biến bất ngờ ở Venezuela" mà không nhắc trực tiếp tới Mỹ.

Ông Vương nhấn mạnh "chủ quyền và an ninh của tất cả quốc gia cần được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế", thêm rằng Trung Quốc phản đối hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Thụy Sĩ hồi tháng 10/2025. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheal Martin ở Bắc Kinh hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho rằng các nước lớn cần đi đầu trong việc tôn trọng con đường phát triển của các quốc gia khác.

Đây được xem là lời chỉ trích ngầm nhắm vào Mỹ sau vụ đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tiếp nối những phản ứng gay gắt trước đó của Trung Quốc đối với hành động quân sự của Mỹ.

"Thế giới hiện nay đang trải qua những biến động và xáo trộn chưa từng có trong một thế kỷ, trong đó các hành động bá quyền đơn phương đang phá hoại nghiêm trọng trật tự quốc tế", ông Tập nói.

Ông cho rằng mọi quốc gia cần tôn trọng con đường phát triển do người dân nước khác tự lựa chọn, tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các tôn chỉ, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. "Các nước lớn cần phải đi đầu và làm gương trong vấn đề này", Chủ tịch Trung Quốc nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cũng lên án mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, gọi đây là hành vi dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền. Bắc Kinh chỉ trích điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là hành động cưỡng ép bá quyền.

Trung Quốc, đối tác mua dầu lớn nhất của Venezuela, hôm 4/1 kêu gọi Mỹ lập tức thả Tổng thống Maduro và chấm dứt những hành động "gây suy yếu chính phủ Venezuela".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông duy trì quan hệ "rất tốt" với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cam kết việc vận chuyển dầu của Venezuela sang Trung Quốc vẫn tiếp tục.

Trong thông điệp chúc mừng sinh nhật ông Maduro hồi tháng 11/2025, Chủ tịch Tập mô tả Trung Quốc và Venezuela là " bạn bè gần gũi, anh em thân tình và đối tác tốt đẹp", cam kết sẽ ủng hộ Caracas "bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phẩm giá đất nước và ổn định xã hội".

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Khoảng 150 máy bay được triển khai từ 20 căn cứ đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho phi đội trực thăng tiến vào thủ đô Caracas, chở theo đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ thực thi lệnh bắt ông Maduro.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Maduro điều hành "chính phủ bất hợp pháp, tham nhũng", thực hiện các hoạt động vận chuyển ma túy quy mô lớn, tuồn hàng nghìn tấn cocaine vào Mỹ. Ông Maduro nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, SCMP)