Cấp tập đắp đê ngăn lũ sông Cầu trong đêm

Ở một góc khác, bà Nguyễn Thị Sen, phường Kinh Bắc, cầm loa liên tục động viên mọi người cố gắng, dặn dò xếp gọn những bao cát vào bên đường, nhường đường cho người đi bộ.

Bà Sen cho biết việc đắp đập ngăn lũ được tiến hành từ 14h ngày 8/10, tới đêm thì đã đắp được khoảng một km. Năm ngoái, sau bão Yagi, bà Sen và người dân cùng nhau đắp hơn 3 km.