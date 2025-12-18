Cao tốc qua Đăk Lăk sụt lún, nứt toác

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đăk Lăk). Tuyến có điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc), kết nối cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân), nối phía bắc hầm Đèo Cả và cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Công trình khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành ngày 19/12/2025, song không thể về đích đúng kế hoạch do đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11 khiến một số đoạn mặt đường bị sạt trượt, đứt gãy.
Hệ thống hộ lan, biển báo và các hạng mục thoát nước bị nứt gãy, xô lệch, bật khỏi nền móng.
Quanh vết nứt, mặt đường cao tốc bị lồi lõm do tác động của sạt trượt.
Hộ lan cao tốc nghiêng ngả do nền móng bêtông bị bong tróc.
Một đoạn cao tốc bị biến dạng, sụt lún.
Ban Quản lý dự án 7 đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai phương án khắc phục; trong đó, khoảng 600.000 m3 đất sụt trượt tại khu vực giáp ranh xã Ô Loan và Tuy An Nam sẽ được đào bỏ, đồng thời xử lý lại toàn bộ nền và mặt đường tuyến chính.
Nhiều ngày qua, các lực lượng chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng đã khảo sát hiện trường và cắm biển cảnh báo cho các xe thi công tại dự án. Khu vực xảy ra nứt gãy được đánh giá có điều kiện địa chất phức tạp.
Để xử lý sự cố, đơn vị thi công khoan khảo sát địa chất trên sườn núi nhằm đề xuất giải pháp ổn định lâu dài, đồng thời hốt dọn khu vực sạt lở để hạ tải, tránh tác động đến nền đường.
Hiện cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong đã đạt hơn 90% khối lượng. Tuyến có 4 làn xe, rộng 17 m, bố trí các điểm dừng khẩn cấp cách 4-5 km, vận tốc thiết kế 80-90 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh mở rộng lên 6 làn, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 120 km/h, riêng đoạn địa hình khó khăn 100 km/h.
Ban Quản lý dự án 7 đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, phấn đấu cơ bản khắc phục sự cố trước 31/12 và đưa tuyến vào khai thác trước 31/1/2026.
Hướng tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong. Đồ họa: Hoàng Thanh
Bùi Toàn
