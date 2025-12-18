Cao tốc qua Đăk Lăk sụt lún, nứt toác

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đăk Lăk). Tuyến có điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc), kết nối cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh; điểm cuối tại nút giao quốc lộ 1 (xã Hòa Xuân), nối phía bắc hầm Đèo Cả và cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Công trình khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành ngày 19/12/2025, song không thể về đích đúng kế hoạch do đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11 khiến một số đoạn mặt đường bị sạt trượt, đứt gãy.