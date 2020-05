Sau lễ 30/4, chúng tôi quan sát thấy nhu cầu nghỉ dưỡng biển vẫn có nhưng nhiều người vẫn e dè khi đến khách sạn. Do đó tôi tin second home hợp túi tiền vẫn là phân khúc phát triển mạnh trong tương lai. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm second home giá hợp lý, phục vụ cho những cá nhân hay gia đình có nhu cầu nghỉ dưỡng. Ai thích du lịch thì đến ở, có biến cố thì về nghỉ ngơi, vừa an toàn vừa tốt cho sức khỏe lại gần gũi với thiên nhiên. Đây chính là điều chúng ta hay nói "trong nguy có cơ", nhu cầu lúc nào cũng có.Bất động sản hiện khó khăn nhưng trong khó khăn lại có cơ hội. Sau dịch mọi người gặp khó khăn, do đó doanh nghiệp phải nghĩ ra các sản phẩm để bán cho người nghèo chứ không chỉ chăm chăm bán cho người giàu. Làm sao để bán được một sản phẩm rẻ nhất có thể mà vẫn đảm bảo được các tiện ích tốt nhằm giúp nhiều người mua được đó mới thực sự là bài toán hóc búa lúc này. Bây giờ, có sản phẩm kinh doanh, lợi nhuận ít, chủ yếu là tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên là tốt rồi.Nói về phương thức thanh toán, nếu trước đây quy định một thanh toán khác thì bây giờ chúng ta có thể áp dụng thanh toán mỗi đợt ít đi để cho người mua đủ khả năng tích lũy. Phương thức thanh toán linh hoạt cũng giúp người mua thấy được sự hợp tác, đồng cảm và chia sẻ từ chủ đầu tư.Quan trọng nhất, chúng tôi xác định đây là lúc tất cả thành tố trong nền kinh tế cần đồng lòng, giúp nhau vượt qua khó khăn. Từ góc độ doanh nghiệp, mọi chiến lược suy cho cùng đều hướng đến khách hàng. Tất cả chúng ta đều đang trong một cái "hố" Covid-19, giải pháp là cùng hỗ trợ nhau từng bước đi lên, chứ không phải "đạp" lên nhau để trục lợi.