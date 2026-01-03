Truyền hình nhà nước Venezuela đăng hình ảnh cho thấy căn cứ không quân La Carlota hứng chịu thiệt hại sau khi bị Mỹ tập kích rạng sáng 3/1.

Video do đài truyền hình quốc gia Venezuela đăng ngày 3/1 cho thấy căn cứ không quân Generalissimo Francisco de Miranda, còn gọi là La Carlota, ở thủ đô Caracas chịu thiệt hại nặng nề sau khi hứng chịu hỏa lực tấn công của Mỹ.

Trong video, xe quân sự và xe buýt ở cơ sở quân sự này đã bị thiêu rụi, trên thân chi chít nhiều lỗ thủng, khả năng do rocket và đạn pháo từ trực thăng vũ trang gây ra.

Thiệt hại ở căn cứ không quân Venezuela sau đòn tập kích của Mỹ Thiệt hại tại căn cứ không quân La Carlota, thủ đô Caracas sau đòn tập kích của Mỹ. Video: Venezolana de Televisión

Sức ép từ các vụ nổ còn gây hư hỏng hàng rào kim loại quanh căn cứ và làm đổ cột điện. Một số nguồn tin cho biết ít nhất một hệ thống phòng không Buk-M2E bị phá hủy trong đòn tập kích.

Bộ Quốc phòng Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.

La Carlota cùng với căn cứ Fort Tiuna là hai cơ sở quân sự trọng yếu tại thủ đô của Venezuela, bị nhắm mục tiêu khi Mỹ tập kích Caracas rạng sáng 3/1. Hình ảnh trên mạng xã hội cột khói lớn bốc lên từ những địa điểm này sau khi có tiếng nổ lớn vang lên.

Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab cho biết có thương vong dân thường trong cuộc tập kích của Mỹ, nhưng không nêu cụ thể. Ông kêu gọi người dân Venezuela xuống đường biểu tình và lên án "hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng" mà chính quyền Mỹ thực hiện.

Tổ hợp phòng không được cho là Buk-M2E bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota, Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cùng ngày thông báo Mỹ thực hiện thành công chiến dịch tập kích Caracas và đã bắt Tổng thống Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rồi đưa hai người khỏi Venezuela. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi nói ông Maduro và bà Flores đã bị truy tố ở New York với nhiều cáo buộc và sớm phải ra trước tòa án Mỹ.

Giới chức Mỹ chưa cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã bắt Tổng thống Maduro, trong khi Venezuela không đề cập đến tình hình của ông. Nga cùng một số quốc gia khác lên án hành động của Mỹ, trong khi các nước châu Âu bày tỏ quan ngại, kêu gọi kiềm chế.

Như Tâm (Theo NBC News, CNN)