Cần có hotline và cổng dịch vụ công chung

Tôi là một công dân thuộc thế hệ 9x, đang làm quản lý cho một doanh nghiệp FDI. Khi tôi làm thủ tục hành chính, bất kỳ một thủ tục nào cũng rất khó khăn khi phải tìm đúng tên thủ tục đó trên cổng dịch vụ công. Tôi đề nghị có một cổng chung, khi người dân nói rõ mục đích, yêu cầu lên đó thì sẽ có một nhóm hỗ trợ người dân chọn đúng vào thủ tục nào cần làm.

Vấn đề thứ 2: Khi tôi cần phản ánh một việc gì đó cấp thiết hoặc bất thường, đáng lên án trong xã hội, tôi không biết phải gửi hình ảnh, video đó cho ai, bên nào để kiểm tra, xác minh và chỉnh đốn. Vì không phải vấn đề gì cũng thông báo cho công an. Cần một số như HOTLINE như kiểu 113, 115 để phản ánh chung các vấn đề của xã hội, có thể xử lý kịp thời các vấn đề mà công an không quản lý, không chịu trách nhiệm. Lý do, có những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến xã hội, cần chấn chỉnh ngay. Cần có ứng dụng dễ dùng để người dân có thể gửi hình ảnh, video và ẩn danh để không ảnh hưởng tới danh tính người tố cáo.

Tôi xin cảm ơn, mong Việt Nam ngày càng tiến bộ, phát triển và nền nếp hơn nữa.

Quý Ninh