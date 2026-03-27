Campuchia tạm ngừng phạt vi phạm giao thông

Campuchia thông báo tạm ngừng xử phạt lỗi vi phạm giao thông đường bộ, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi xăng tăng giá.

"Biện pháp này nhằm tránh gây thêm áp lực lên các tài xế, trong lúc họ phải đối mặt với đợt tăng giá nhiên liệu đáng kể", phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thông báo ngày 26/3, đề cập đến tác động của xung đột Trung Đông lên giá xăng dầu nước này.

Dù tạm ngừng xử phạt, cảnh sát giao thông Campuchia vẫn tiếp tục được triển khai để tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm. Giới chức cũng sẽ duy trì kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời kiểm tra vũ khí hoặc chất nổ trong các đợt tuần tra ban đêm.

Cảnh sát giao thông dừng xe, kiểm tra phương tiện ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: KT

Cùng ngày, Bộ Thương mại Campuchia thông báo giá xăng RON 92 ở nước này là 5.450 riel (1,35 USD) một lít, tăng 0,92% so với tuần trước. Giá dầu diesel tăng 5,97%, lên 7.100 riel (1,78 USD) một lít. Giá gas hiện ở mức 3.200 riel (0,8 USD) một lít.

Chiến sự Iran đang gây gián đoạn sản xuất, cung ứng nhiên liệu tại Vùng Vịnh, khiến khoảng 1/5 nguồn dầu thô, khí đốt toàn cầu bị đóng băng. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mua 75-85% lượng dầu từ Vùng Vịnh, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Kể từ khi xung đột bùng phát, giá xăng RON 92, dầu diesel và gas ở Campuchia lần lượt tăng 41,5%, 84% và 60%.

Trước tình hình này, chính phủ Campuchia tuần trước đã bắt đầu giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế đối với sản phẩm dầu mỏ nhằm hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng toàn cầu. Quốc gia Đông Nam Á này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nhiên liệu nhập khẩu.

Đức Trung (Theo Khmer Times, Xinhua, Phnom Penh Post)