Cẩm nang du lịch hè Quy Nhơn

Bình Định Mùa hè đến Quy Nhơn ngoài lặn ngắm san hô, bơi lội ở các bãi biển xanh trong, bạn còn được khám phá những điểm đến mới mà không hề sợ đông đúc.

Du khách đi theo nhóm bạn hoặc một mình muốn tìm chỗ ở với giá rẻ có thể chọn các homestay, hostel hoặc khách sạn 2 - 3 sao từ 150.000 - 400.000 đồng/ đêm. Cần yên tĩnh và tiện nghi bạn hãy tìm các khách sạn đường Tây Sơn, An Dương Vương, Hàn Mặc Tử... Còn nếu muốn ở gần biển thì tìm tới các con đường như Nguyễn Huệ, Xuân Diệu quanh tượng đài Nguyễn Tất Thành hay ở Bãi Xép, Kỳ Co - Eo Gió...

Điểm tham quan, vui chơi

Du khách ở Hòn Khô. Ảnh: thy.dang.

Nhơn Hải - Hòn Khô



Từ trung tâm thành phố, đi qua cầu Thị Nại, tới bán đảo Phương Mai rẽ phải là hướng tới làng chài Nhơn Hải. Hòn Khô và làng chài Nhơn Hải là điểm đến hấp dẫn nhờ vào cảnh đẹp hoang sơ và con người thật thà, chất phác. Từ làng chài du khách đón cano hoặc tàu ra Hòn Khô chỉ khoảng 10 phút với chi phí khứ hồi từ 100.000 đồng/ người. Hòn Khô là điểm nên đi tour trong ngày hoặc một buổi. Trên Hòn Khô chưa có nhiều dịch vụ du lịch nhưng hiện có cây cầu gỗ xây ven đảo rất hút khách tới chụp hình. Tour Hòn Khô trong ngày có giá chỉ từ 220.000 đồng/ người.

Kỳ Co - Eo Gió



Với biển xanh cát trắng nắng vàng, Kỳ Co thuộc xã Nhơn Lý cách trung tâm 25 km được nhiều người ví như Maldives Việt Nam. Du khách có thể đi bằng cano từ Eo Gió hoặc đi đường bộ tới Kỳ Co rồi đón tour cano tới Eo Gió hoặc các bãi lặn ngắm san hô. Vé tham quan Kỳ Co là 100.000 đồng/ người và vé xe trung chuyển chặng cuối 40.000 đồng/ người. Ngoài các hoạt động tắm, lặn du khách có thể thuê chòi thư giãn bên bờ biển, chơi moto nước, dù kéo, cắm lều trại hoặc nghỉ tại khách sạn ngay trong khu du lịch. Bãi Kỳ Co một mặt giáp biển, ba mặt giáp núi đồi, sóng êm và nước xanh, lý tưởng cho một chuyến nghỉ hè ngắn ngày.