Hà Tiên là thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá 88 km, cách TP HCM 350 km. Hà Tiên có đường biên giới dài gần 14 km với Campuchia và đường bờ biển dài 26 km ven vịnh Thái Lan.

Hà Tiên nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C trong các tháng 12 và 1, nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ C, thường rơi vào các tháng 4-5. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, có nhiều năm mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn hơn các khu vực khác của Đồng bằng sông Cửu Long.



Hà Tiên có đầy đủ các dạng địa hình gồm vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động và biển đảo, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Hà Tiên là từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.