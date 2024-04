Thủ phủ của tỉnh là thành phố Quy Nhơn, cách Hà Nội khoảng 1.070 km, thành phố Đà Nẵng 320 km về phía bắc và cách TP HCM 650 km về phía nam. Ngoài ra, Bình Định còn có thị xã An Nhơn và 9 huyện gồm Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, Vân Canh và Vĩnh Thạnh.

Nhiệt độ trung bình toàn tỉnh khoảng 27 độ C, trong đó nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ C ở vùng núi và cao nguyên, vùng biển có nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C.

Quy Nhơn là "trái tim" của Bình Định, là điểm đến thu hút đông khách mỗi mùa du lịch hằng năm, di chuyển thuận tiện. Quy Nhơn nổi tiếng với đường bờ biển dài, nước xanh, cát mịn, bãi biển thoai thoải. Nơi đây còn có một lượng lớn khu lưu trú với đủ phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Đồ ăn tại Quy Nhơn ngon, nhiều món "độc quyền" như bánh hỏi lòng heo, bánh xèo tôm nhảy, chả ram, bánh ít lá gai.

Lượng khách đến Quy Nhơn tăng khoảng 10 lần trong 15 năm qua, là điểm đến mới nổi của khách trong và ngoài nước.

Đầm và cầu Thị Nại

Cầu Thị Nại. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Định

Nằm cách thành phố Quy Nhơn 8 km về phía đông bắc, Thị Nại là đầm lớn nhất Bình Định. Đầm có diện tích trên 5.000 ha mặt nước, chạy dài hơn 10 km. Nơi đây có nguồn tài nguyên quý, đa dạng về sinh học với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú. Trong lịch sử, đầm Thị Nại là căn cứ thuỷ quân của nhà Tây Sơn, nơi diễn ra những trận thuỷ chiến giữa nghĩa quân Tây Sơn với quân Nguyễn Ánh đầu thế kỷ 19.

Cầu Thị Nại có chiều dài gần 2.500 m, từng là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam trước khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) có chiều dài hơn 5.400 m khánh thành. Cầu Thị Nại nối liền thành phố Quy Nhơn và khu kinh tế Nhơn Hội, là một điểm nhấn cho du khách khi đến Bình Định.

Eo Gió

Eo Gió thuộc xã đảo Nhơn Lý, là eo biển hình vòng cung, liền kề những núi đá cao. Đây là một trong những nơi có cảnh hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam. Cái tên Eo Gió được người dân gọi từ khá lâu, xuất phát từ vị trí địa lý. Eo Gió luôn đón gió từ biển thổi vào rất mạnh, kèm những đợt sóng dâng cao, tạo nên những khe rãnh xẻ ngang đồi núi, hình thành các vách núi. Từ đỉnh Eo Gió, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ quang cảnh xã đảo Nhơn Lý. Giá vé tham quan là 25.000 đồng một người một lượt.

Kỳ Co



Bãi biển Kỳ Co. Ảnh: Trung Hào

Bãi Kỳ Co cũng thuộc xã Nhơn Lý, cách thành phố khoảng 25 km về phía đông bắc. Nhờ một mặt giáp biển, ba mặt đồi núi bao quanh, cảnh quan ở đây "sơn thủy hữu tình". Nước biển Kỳ Co xanh và trong. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9, trời đẹp, kín gió là lúc thích hợp nhất để đến đây. Để tới bãi Kỳ Co, cano cao tốc là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất. Thông thường, du khách sẽ mua tour trọn gói trong ngày, bao gồm một bữa ăn trưa và đồ uống, vé vào Kỳ Co với giá tour từ 350.000 đến 400.000 đồng một người.

Du khách cũng có thể tới Kỳ Co bằng đường bộ, theo con đường vòng quanh núi để tới bãi biển, bắt đầu từ cầu Suối Cả, dọc sườn núi Phương Mai về hướng nam. Tuy nhiên, chặng này chỉ thích hợp với người có tay lái vững và nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau.



Cù Lao Xanh