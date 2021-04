11 giờ ngày 9/3, anh Dương Thành (30 tuổi, Hải Phòng) hồ hởi cầm trên tay căn cước công dân mới vừa giao đến tận nhà từ nhân viên bưu điện. “Không cần phải đến trụ sở công an làm thủ tục nhận thẻ, quy trình hôm đăng ký thẻ chip cũng đơn giản hơn rất nhiều so với trước. Chỉ mất 15-20 phút trình chứng minh nhân dân cũ, lăn tay, chụp ảnh, không cần nhiều giấy tờ”, anh Thành nhớ lại.



Biết lượng người đăng ký trong đợt đầu rất lớn, phải xếp hàng lâu chờ tới lượt, anh Thành vẫn chấp nhận vì nóng lòng có một chiếc thẻ “đa năng”, tiện khi đi làm thủ tục, giao dịch sau này. So với chứng minh nhân dân, căn cước công dân gắn chip tích hợp đủ các thông tin bảo hiểm, giấy phép lái xe, thay thế nhiều loại giấy tờ. Anh Thành là một trong hơn 15 triệu hồ sơ đã nộp xin cấp căn cước công dân gắn chip trên 63 tỉnh thành trên cả nước, tính đến đầu tháng 4. Tất cả các thông tin căn cước của công dân sẽ được lưu trữ, quản lý trên một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng bởi VNPT và đối tác, dự kiến đến 1/7, hệ thống này sẽ hoàn thiện đồng bộ trên toàn quốc, kết nối với khoảng 50 triệu căn cước công dân.