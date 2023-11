Cách nâng cao nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

Bộ nhận diện thương hiệu gần gũi, tổ chức hoặc tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng sẽ giúp thương hiệu đến gần người tiêu dùng.

Nhận diện thương hiệu là thước đo mức độ mọi người nhận ra thương hiệu của của một cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức... Dưới đây là những cách để nâng cao nhận diện về thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu dễ nhận biết

Đây là bước quan trọng đầu tiên để nhận diện thương hiệu. Một số yếu tố tạo nên thương hiệu dễ nhận biết gồm tính thẩm mỹ, giá trị thương hiệu, logo, khẩu hiệu...

Tính thẩm mỹ như màu sắc định vị thương hiệu, diện mạo tổng thể của doanh nghiệp. Ví dụ, Old Navy, Banana Republic và The Gap là ba thương hiệu đều thuộc sở hữu của cùng một công ty, nhưng mỗi thương hiệu nhắm đến một đối tượng nhân khẩu học khác nhau với tính thẩm mỹ khác nhau.

Giá trị thương hiệu nằm ở việc định vị doanh nghiệp hoạt động thế nào. Theo Edelman Trust Barometer, 58% người tiêu dùng mua hoặc ủng hộ thương hiệu dựa trên niềm tin và giá trị của doanh nghiệp, trong khi 60% người lao động dựa vào niềm tin và giá trị của thương hiệu doanh nghiệp để lựa chọn nhà tuyển dụng.

Logo, khẩu hiệu cũng là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng có thể nhận ra thương hiệu. Đơn cử, nhắc đến cụm từ "Just Do It" hoặc nhìn thấy dấu swoosh mang tính biểu tượng, mọi người sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm hoặc quảng cáo của Nike.

Ecopark tham gia cuộc thi Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023, hạng mục Quảng cáo ngoài trời, với hình ảnh cánh hoa xanh nở trên nền xanh thể hiện ý tưởng về vùng xanh Blue zone đáng sống và thông điệp "Hoa nở rồi, mình về nhà thôi". Ảnh: Ecopark

Câu chuyện thương hiệu

Đối với một doanh nhân, câu chuyện về thương hiệu có thể là việc họ phát hiện ra một vấn đề trong công việc hàng ngày và nghĩ ra giải pháp để khắc phục vấn đề đó. Đối với một doanh nghiệp lớn hơn, câu chuyện thương hiệu có thể là sự kết hợp giữa tuyên bố sứ mệnh và lịch sử của doanh nghiệp.

Mỗi thương hiệu đều có câu chuyện riêng, nhưng yếu tố quan trọng để nâng cao nhận thức về thương hiệu là cách kể câu chuyện đó để gây ấn tượng với người tiếp nhận.

Tạo ra giá trị vượt xa sản phẩm

Một cách quan trọng để xây dựng nhận thức về thương hiệu lâu dài là tạo ra giá trị ngoài sản phẩm, như ngoài kinh doanh, là những chia sẻ về kiến thức giáo dục, giải trí để người tiêu dùng biết nhiều hơn đến thương hiệu.

Hoạt động xã hội

Doanh nghiệp có thể thiết lập nhận thức về thương hiệu bằng cách đóng góp cho cộng đồng theo những cách cụ thể như tài trợ sự kiện, quyên góp cho công ty hoặc tạo điều kiện cho nhân viên tham gia công việc từ thiện.

Tặng quà

Mọi người đều thích được tặng quà. Hơn nữa, việc tặng thứ gì đó miễn phí là một cách hay để thu hút những khách hàng tiềm năng đang hoài nghi về việc sử dụng sản phẩm. Đây cũng là cách để thu hút người tiêu dùng đến cửa hàng và truyền bá nhận thức về thương hiệu của doanh nghiệp.

Triển khai các cuộc thi

Theo trang quản lý mạng xã hội Hootsuite, mô hình tham gia các cuộc thi xã hội như "gắn thẻ bạn bè" là một cách hay để thu hút những người mới chú ý đến tài khoản xã hội của bạn và từ đó nâng cao nhận thức về thương hiệu. Nếu đơn vị cộng tác với một thương hiệu hoặc người sáng tạo nội dung khác, thì quy mô đối tượng mới tiềm năng thường sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Tham gia các cuộc thi

Ông Trần Việt Tân - Phó chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Truyền thông Vinama cho rằng, việc tham gia các sân chơi quảng cáo giúp doanh nghiệp có thể tỏa sáng thương hiệu vì "đây là sân cho ngành quảng cáo, mà quảng cáo giúp đơn vị đến gần hơn với người tiêu dùng".

Các thành viên ban giám khảo của cuộc thi Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023. Ảnh: Hoài Phương

Đơn cử, khi tham gia cuộc thi Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023, các thương hiệu, doanh nghiệp sẽ được lan tỏa trên hệ thống mà ban tổ chức đã vận động, như 15.000 màn hình LCD tại các tòa nhà, văn phòng, 70 màn hình led cả nước, 40 báo đài đơn vị đồng hành.

Đồng quan điểm, ông Leo Phan - Founder, Giám đốc sáng tạo Bold Creative Training lab cho rằng khi tham gia các cuộc thi về quảng cáo, những đơn vị được chọn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch phù hợp để làm ra những sản phẩm quảng cáo chất lượng hơn, giúp quảng cáo tiếp cận người tiêu dùng, ngược lại giúp doanh nghiệp tăng doanh số.

Thế Đan