Cách luộc ức gà ngọt thơm

Ức gà luộc là món quen thuộc của dân tập gym nhưng nếu không biết cách sơ chế, xử lý dễ làm món ăn bị khô bã, nhạt nhẽo.

1. Chọn ức gà tươi ngon

Thịt gà nằm trong nhóm thịt trắng, cung cấp nhiều protein giúp tạo cấu trúc tế bào, ảnh hưởng cân nặng, chiều cao và trí não con người. Thịt gà ở các vị trí khác nhau có protein, lượng mỡ và thành phần mỡ khác nhau. Trong đó, ức gà có giá trị dinh dưỡng cao mà lại ít mỡ. Trong 100 gr ức gà có 18 gr chất đạm, nhiều vitamin B, B12, sắt và kẽm, lượng chất béo thấp. Còn thịt đùi, cánh, cổ và nội tạng gà chứa nhiều cholesterol xấu.

Chọn ức gà tươi ngon với màu sáng, có độ đàn hồi, ít gân trắng. Ảnh: Bùi Thủy

Chọn ức gà tươi ngon với các dấu hiệu như có bề mặt bóng, màu hồng phớt tự nhiên. Khi ấn tay vào hơi mềm và có độ đàn hồi. Đặc biệt chú ý các gân trắng ở bề mặt thớ thịt giống như kẻ sọc chạy song song. Nên lựa ức gà ít gân trắng sẽ giàu protein, ít chất béo. Nếu mua gà đông lạnh ở các siêu thị nên chọn gà dán nhãn 'No Antibiotics Ever' (chưa từng dùng thuốc kháng sinh) để đảm bảo an toàn.

2. Sơ chế và ngâm ức gà

Ngâm ức gà với nước muối loãng pha chút đường giúp ngọt thịt. Ảnh: Bùi Thủy

Ức gà mua về dùng dao lạng bỏ phần mỡ, thịt bạc nhạc (nếu còn) rồi cắt đôi. Để giúp thịt ức gà mềm và mọng nước khi luộc nên ngâm ức gà với nước loãng pha muối và đường theo tỷ lệ 4-5%. Ví dụ để ngâm ngập miếng thịt cần 500 ml nước nên pha thêm 20 - 25 gr muối, 20 - 25 gr đường. Tùy theo kích thước miếng thịt mà pha tỷ lệ nước muối đường cho phù hợp. Đây là phương pháp brine liquid (nước muối pha đường) mà các đầu bếp Âu Mỹ thường sử dụng. Ngoài ra, thêm chút rượu trắng, hành khô cắt lát và vắt chút nước chanh để khử mùi hiệu quả, giúp ức gà khi luộc được thơm. Ngoài ra, axit trong chanh cũng giúp làm mềm protein trong thịt. Sau 15 - 20 phút rửa sạch.

3. Cách luộc ức gà

Luộc gà từ nước sôi thêm chút gừng, sả cho thơm. Ảnh: Bùi Thủy

Đun sôi nước, cho gừng, sả cùng chút hành khô đập dập. Nêm chút muối, đường, hạt nêm cho ngọt vị. Khi nước sôi thả ức gà vào. Việc luộc ức gà từ nước sôi giúp cho thịt ngọt hơn do gặp nóng đột ngột thớ thịt se lại giữ chất dinh dưỡng bên trong. Khi nước sôi trở lại hạ lửa nhỏ, luộc khoảng 5-6 phút tắt bếp và để nguyên ức gà trong nồi, đậy vung ủ khoảng 12-15 phút cho thịt chín từ từ.

Ức gà luộc ngọt mềm là món khoái khẩu của tín đồ giảm cân, tập gym. Ảnh: Bùi Thủy

Yêu cầu thành phẩm: Thịt gà mềm ngọt, mọng nước, thoảng mùi thơm của hành gừng mà không hề bị bã hay khô. Từ món ức gà luộc có thể biến tấu thành nhiều món ăn healthy, eatclean ngon cho người muốn giảm cân, tập gym.

Bùi Thủy