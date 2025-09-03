Cách làm món miến xào cua bể

Chọn miến: Chọn miến dong sợi nhỏ suôn thẳng, màu hơi đục xám giống như màu nguyên thủy của củ dong riềng là miến sạch, chưa qua tẩy rửa. Miến loại này khi xào sợi dai mềm, bóng mướt, độ nở vừa phải, không bị nhũn nát. Tránh mua miến tẩy trắng quá hoặc vàng vì có thể đã bị nhuộm màu. Cũng không nên mua miến có thành phần bột sắn nhiều vì dễ nát khi xào nấu. Miến ngâm nước lạnh cho mềm rồi rửa sạch lại, để ra rổ cho ráo nước. Chú ý không trụng, không ngâm nước nóng hoặc ngâm lâu khiến miến nở trương dễ bị nhũn nát, dính bết khi xào.

Chọn và sơ chế cua: Chọn cua thịt tươi ngon với các dấu hiệu như yếm hình tam giác, ấn vào cứng không bị lún hay mềm. Cua có màu sậm và phần càng, mai hao hao nhau là thịt ngọt đậm. Tránh mua cua nhạt màu vì còn non thịt nhạt vị hơn. Cua mua về ngâm nước đá cho ngất rồi cọ rửa sạch cho vào nồi hấp. Khi cua chín lấy ra để nguội gỡ lấy thịt để riêng.

Gỡ thịt cua: Để gỡ thịt cua biển hấp, trước hết tách mai, bẻ càng cua để riêng. Cắt thân cua làm đôi rồi dùng dao nhỏ hoặc que khêu thịt trong các khoang. Phần càng và chân bẻ rời, gõ cho nứt vỏ, khéo léo rút nguyên miếng thịt ra. Nên gỡ khi cua còn ấm để thịt dễ trượt, giữ nguyên thớ và ngọt.

Chuẩn bị mộc nhĩ, nấm hương: Ngâm nở, rửa sạch, vắt khô rồi thái dài nhỏ. Cà rốt cắt sợi dài. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước.

Chuẩn bị rau gia vị: Hành lá, rau mùi rửa sạch, cắt khúc. Hành khô bóc vỏ, thái lát. Ớt bỏ hạt, thái lát. Hành phi để rắc cuối cùng khi thưởng thức. Làm nước xào gồm 1/2 bát con nước hấp cua, thêm 1 thìa cà phê mắm, 1 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê mì chính, 2 thìa cà phê mỡ lợn khuấy đều cho tan.

Miến xào cua: Phi thơm hành khô với mỡ lợn, đập trứng, trút thịt cua, nêm chút gia vị rồi đảo đều. Trứng chính là bí quyết giúp cho miến xào luôn tơi rời mà không bị dính chùm. Xào miến ở lửa nhỏ, đảo đều. Từ từ cho chút một hỗn hợp nước xào vào đảo đều cho thấm vị. Khi thấy sợi miến chuyển màu trong là đã chín, tắt bếp để riêng. Xào nhân: Dùng chảo khác, phi thơm hành khô, cho mộc nhĩ, nấm hương vào xào trước rồi cho hành tây, giá đỗ vào đảo nhanh, nêm chút gia vị. Khi hành tây, giá đỗ chín tới 60 - 70% thì trút vào phần miến đã xào rồi trộn đều cho hòa quyện. Nêm nếm lại cho vừa miệng, cho hành lá, rau mùi vào đảo qua rồi rắc chút hạt tiêu, hành phi và tắt bếp.

Trình bày và thưởng thức: Gắp miền xào cua ra đĩa, bên trên trang trí phần càng cua đã bóc thịt, rắc chút hành phi, ớt, rau mùi và thưởng thức nóng.

Yêu cầu thành phẩm: Miến xào dai mềm, thấm vị ngọt tự nhiên từ thịt cua, quyện cùng rau củ giòn mát và hương hành phi vàng ruộm, tạo nên món ăn vừa thanh nhẹ vừa đầy đủ dưỡng chất.