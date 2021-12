Các yếu tố giúp nhận biết táo bón ở trẻ

Bé nhà tôi 2 tuổi, thường 3-4 ngày thì bé đi tiêu một lần dù bé ăn rau củ tốt, phân bình thường. Như vậy bé có bị táo bón không? (Lê Hà)

Trả lời

Em bé 3-4 ngày đi tiêu một lần nhưng không đau bụng, không bị vón chưa đủ dấu hiệu để kết luận táo bón. Nếu trẻ đi tiêu khó khăn, phân rắn thì mới là táo bón. Trường hợp này, bé mấy ngày mới đi tiêu một lần có thể do khối lượng ăn chưa đủ. Cha mẹ cần xem lại khối lượng, thành phần thức ăn cho con.

Thực tế, để chuẩn đoán táo bón cần có 2 trong 7 tiêu chí của Rome 4. Bé nhà anh, chị mới có một tiêu chí. Gia đình nên cho bé uống nhiều nước, tăng số lượng thức ăn. 7 tiêu chí để chẩn đoán táo bón ở trẻ em dưới 4 tuổi gồm: đi ngoài dưới 2 lần một lần; tiền sử có ứ đọng phân trong đại tràng; tiền sử đau bụng khó đi tiêu; thường són phân, ít nhất một lần són phân trong một tuần; khối phân to; có hiện diện của khối phân to trong thực tràng; khuôn phân to có nguy cơ làm tắc nhà vệ sinh.

Táo bón là tình trạng nhu động ruột không xảy ra thường xuyên hoặc khó khăn khi đi đại tiện kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn. Tình trạng này phổ biến ở trẻ. Cha mẹ nên khuyến khích bé thay đổi chế độ ăn uống như ăn nhiều trái cây, rau quả giàu chất xơ, uống nhiều chất lỏng để cải thiện.

Trường hợp trẻ thường bị táo bón và đi cầu phân dính máu thì gia đình nên đưa bé đi khám chuyên khoa, không chủ quan. Triệu chứng chảy máu nguy hiểm, vừa làm mất máu, ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Nếu các em bé hay bị táo bón thì mẹ phải xem xét xem trẻ có bị phình đại tràng bẩm sinh không. Nếu mắc bệnh này, em bé ra phân su sẽ chậm, thường sau 24 dến 48 giờ. Với trường hợp táo bón, bé nên dùng men vi sinh. Men vi sinh là các chủng lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong lòng ruột. Trong ruột có hai hệ vi khuẩn có lợi và có hại. Bổ sung thêm vi khuẩn có lợi giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Chò

Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome