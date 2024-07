Các tuyến đường cấm phương tiện để phục vụ Quốc tang

Hà NộiCảnh sát giao thông Hà Nội thông báo cấm nhiều tuyến đường để phục vụ lễ viếng, lễ di quan Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 24/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian Quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cơ quan chức năng sẽ cấm tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Quốc tang) từ 6h đến 23h ngày 25/7 và 6h đến 14h30 ngày 26/7 tại một số tuyến đường.

Đó là: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, đoạn Lò Đúc - Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ đoạn Lò Đúc - Trần Thánh Tông; Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự; Lê Quý Đôn đoạn Nguyễn Cao - Yec-Xanh; Nguyễn Cao đoạn Lê Quý Đôn - Nguyễn Huy Tự, Hàng Chuối đoạn Hàn Thuyên - Nguyễn Công Trứ và đường Trần Khánh Dư đoạn Trần Hưng Đạo - Lê Quý Đôn.

Sẽ cấm đường gom Đại lộ Thăng Long trong khung 13h30-15h ngày 26/7. Ảnh: Ngọc Thành

Khung 14-18h ngày 26/7, các phương tiện không được lưu thông trên tuyến Hồ Tùng Mậu đoạn Lê Đức Thọ - Nguyễn Cơ Thạch.

Ngoài ra, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tạm cấm xe chở hàng hóa trên 500 kg, ôtô trên 29 chỗ trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang trong các khung 6h-23h ngày 25/7 và 6h-14h30 ngày 26/7 tại các tuyến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ đoạn Lò Đúc - Phố Huế, Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.

Ngày 26/7, khung 13h30-15h, cảnh sát tạm cấm các loại phương tiện trên tại các tuyến Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ đoạn Cửa Nam - Trần Phú, Trần Phú, Sơn Tây đoạn Trần Phú - Kim Mã, Kim Mã, Đào Tấn đoạn Kim Mã - Liễu Giai, Liễu Giai đoạn Đào Tấn - Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn Phạm Hùng - Lê Quang Đạo, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu đoạn Trần Vỹ - Nguyễn Cơ Thạch.

Khung 15h30-20h ngày 26/7 hạn chế xe chở hàng hóa trên 500 kg, ôtô trên 29 chỗ trên các tuyến Hồ Tùng Mậu đoạn Nguyễn Cơ Thạch - Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy đoạn Trần Thái Tông - Trần Đăng Ninh, Trần Đăng Ninh đoạn Cầu Giấy - Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn đoạn Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thượng Hiền, Yết Kiêu đoạn Nguyễn Thượng Hiền - Thiền Quang, Thiền Quang.

Hôm qua, Cục CSGT đã thông báo lịch cấm, hạn chế và phân luồng các phương tiện đi từ các tỉnh để không xảy ra ùn tắc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7 do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25-26/7, an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch trên đường Hồ Tùng Mậu.

* Sổ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gia Chính