Các khối nữ quân nhân trên đường tổng duyệt

Các nữ chiến sĩ biệt động đội mũ chiến đấu, mang súng trong tư thế đi nghiêm. Họ đã trải hơn ba tháng rèn luyện với đội hình khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng - quân số đông hơn so với dịp diễu binh dịp 30/4.

Đây là buổi tổng luyện cuối tại Miếu Môn trước khi các lực lượng chuyển về Ba Đình thực hiện tổng hợp luyện hai buổi trước lễ sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức.