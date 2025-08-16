Các khối nữ quân nhân trên đường tổng duyệt

Buổi tổng hợp luyện lần thứ tư các lực lượng diễu binh Quân đội, Công an diễn ra sáng 16/8 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn với hơn 16.300 quân nhân. Trong 9 khối nữ có 7 khối thuộc Quân đội và 2 khối của Công an.
Khối nữ Quân nhạc do Đoàn nghi lễ quân đội đảm nhiệm. Các nữ chiến sĩ mang nhạc cụ như saxophone, kèn tuba, trumpet, trống... trên đường duyệt.
Nữ cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an với trang phục đặc trưng như: áo giáp chiến đấu, mũ bảo hiểm gắn bộ đàm.
Các nữ chiến sĩ biệt động đội mũ chiến đấu, mang súng trong tư thế đi nghiêm. Họ đã trải hơn ba tháng rèn luyện với đội hình khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng - quân số đông hơn so với dịp diễu binh dịp 30/4.
Đây là buổi tổng luyện cuối tại Miếu Môn trước khi các lực lượng chuyển về Ba Đình thực hiện tổng hợp luyện hai buổi trước lễ sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ chính thức.
Khối nữ chiến sĩ Thông tin do Binh chủng Thông tin liên lạc đảm nhiệm.
Động viên hơn 16.300 quân nhân hợp luyện, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhận xét nhìn động tác đánh tay, bước chân thì không thể nói phụ nữ là "phái yếu", thậm chí các nam quân nhân còn phải học tập quân dung tươi tỉnh của chị em. Ông khâm phục nhiều người hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn gác việc riêng, có người tham gia 2-3 cuộc, thậm chí có cặp vợ chồng cùng đi tập diễu binh.
Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống đại diện cho từng dân tộc.
Khối nữ du kích miền Nam do Quân khu 7 đảm nhiệm với đặc trưng khăn rằn, mũ tai bèo.
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
Trong 11 năm, Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia trên nhiều cương vị quan trọng như sĩ quan tham mưu, kế hoạch, liên lạc, quan sát viên quân sự, sĩ quan truyền thông, quân lương, sĩ quan cảnh sát cá nhân... tại các Phái bộ thực địa và Trụ sở Liên Hợp Quốc.
Sĩ quan cảnh sát giao thông - một trong hai khối nữ của lực lượng Công an tham gia diễu binh A80.
Buổi tổng hợp luyện kéo dài một tiếng, kết thúc lúc 9h thì trời đổ mưa lớn. Một số nữ quân nhân kiểm tra lại lớp phấn nền để đảm bảo quân dung luôn tươi tỉnh.
Các cô gái khối Nữ sĩ quan Quân y tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng nữ cảnh sát đặc nhiệm.
Các nữ chiến sĩ Quân nhạc chụp hình cùng đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng tới dự và động viên lực lượng.
Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.
Giang Huy - Ngọc Thành - Hoàng Phương