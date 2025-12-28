Các gia đình đổ về giải chạy Carlympic Family Run 2025

Có gia đình 20 thành viên thuộc ba thế hệ đã đến sớm để nhận bib, tại Cung triển lãm Kim Quy, Trung tâm triển lãm VEC.

Với hơn 2.500 lượt đăng ký, giải chạy miễn phí Carlympic Family Run 2025 là một điểm nhấn trong số các hoạt động đa dạng tại Vietnam Mobility Show 2025. Đường chạy 1,5 km ngoài trời, bao quanh Cung triển lãm Kim Quy (thần rùa) tại Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC, Đông Anh) sẽ được thiết lập với những thử thách vui nhộn, an toàn, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Đặc biệt thử thách này sẽ liên quan tới ôtô, thứ vốn được các bạn nhỏ yêu thích.

Đến 8h sáng nay, 28/12, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã có mặt tại địa điểm nhận bib, chuẩn bị khởi động cho giải chạy diễn ra lúc 10h. Khu vực phát bib rộn ràng tiếng cười và sự háo hức của các gia đình. Những chiếc bib đầu tiên được trao tay, đánh dấu khoảnh khắc cả nhà chính thức sẵn sàng cho đường chạy Carlympic Family Run.

Gia đình 20 thành viên đến từ Đan Phượng, Hà Nội, gồm ba thế hệ, với thành viên nhỏ nhất 5 tuổi, và lớn nhất đã 70 tuổi đều tham gia chạy. Một gia đình khác với ba thế hệ, với 6 thành viên, cũng đến từ rất sớm để nhận bib với sự nôn nóng chờ đến giờ xuất phát.

Đồng hành cùng Carlympic Family Run là Lan Phương - nữ diễn viên ghi dấu ấn bởi hình ảnh ấm áp, tinh tế và tràn đầy năng lượng tích cực của một người mẹ hiện đại. Diễn viên Lan Phương và con gái Mia, gần hai tuổi, sẽ trải nghiệm chạy qua lốp xe, chạy zigzag theo đường cone.

Góp mặt và tiếp thêm năng lượng cho Carlympic Family Run là Phí Linh – gương mặt quen thuộc với lối dẫn dắt thông minh, gần gũi và tinh thần tích cực lan tỏa đến mọi gia đình. MC Phí Linh và bé Linkon, 6 tuổi, cũng tham gia các hoạt động ở giải chạy và triển lãm.

Carlympic Family Run 2025 - sự kiện trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025 - là không gian vui chơi cuối tuần, thúc đẩy các hoạt động thể lực tích cực với sự tham gia của các thành viên gia đình, tạo trải nghiệm thực tế, giúp con trẻ và cả người lớn tạm rời xa các thiết bị điện tử, góp phần tăng sự gắn kết.

Mỹ Anh