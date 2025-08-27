Các đoàn diễu binh, khối xe pháo tỏa ra đường phố

-
Người dân reo hò khi đoàn diễu binh đi qua
Tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, hàng nghìn người dân kéo đến từ sớm, chen chân phía dưới gầm cầu vượt và tòa Lotte để chờ đoàn diễu binh. Nhiều người mang đồ ăn, ghế để thuận tiện cho việc theo dõi các đoàn đi qua. Những vị trí cao từ sảnh chờ đến bậc thang các tòa nhà đều được tận dụng.
Quyết, 22 tuổi, cùng bạn gái đến địa điểm này từ chập tối, nhưng không thể chen chân vào phía trong, đành đứng quan sát các đoàn diễu binh từ khoảng cách khoảng 100 m. Mỗi lần có đoàn diễu binh đi qua, Quyết cùng mọi người đánh trống reo hò cổ vũ.
Các dòng UAV do Việt Nam tự phát triển
UAV cảm tử VU-C2 được trang bị đầu đạn và đầu tự dẫn quang điện tử, tích hợp AI, cho phép tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn và tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy. UAV có sải cánh 1,5m, dài 1,1m và khối lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, đạt tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/giờ.
UAV trinh sát VU-R70 có thời gian bay 6 giờ, cự ly hoạt động 70 km, sử dụng công nghệ AI để trinh sát, chỉ thị mục tiêu. Mẫu VU-R70 đạt tốc độ bay 120 km/h, được trang bị những công nghệ trinh sát hiện đại.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa chống hạm và đối đất Trường Sơn do Việt Nam phát triển, sử dụng tên lửa Sông Hồng với tầm bắn khoảng 80 km, bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng thủ của đối phương.
Mỗi tổ hợp Trường Sơn gồm xe chỉ huy có thể điều khiển 8 bệ phóng với tối đa 32 tên lửa sẵn sàng chiến đấu, radar dẫn bắn, xe vận tải và nạp đạn. Radar của tổ hợp Trường Sơn có tầm quét khoảng 200 km.
Khối xe của lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ
Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redut-M dùng đạn tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-55 mang đầu đạn nặng tới một tấn, tầm bắn tối đa 300-450 km tùy biến thể.
Phía sau là bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P do Nga phát triển, sử dụng khung gầm bánh lốp có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Tổ hợp Bastion-P của Nga sử dụng tên lửa siêu thanh P-800 Oniks có tầm bắn 600 hoặc 800 km. Biến thể xuất khẩu trang bị tên lửa Yakhont có tầm bắn tối đa 120-300 km, tùy vào độ cao khi bay. Tên lửa Oniks được trang bị đầu đạn nặng 300 kg, biến thể Yakhont lắp đầu đạn nặng 200 kg.
Tên lửa đạn đạo Scud-B
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E, là biến thể xuất khẩu của R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. R-17 do Liên Xô phát triển từ những năm 1970. R-17E có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Pháo tự hành 2S1 (trước) và 2S3
Tổ hợp 2S1 Gvozdika, còn gọi là SAU-122, sử dụng pháo cỡ nòng 122 mm và được Liên Xô biên chế từ năm 1972. Loại pháo này hiện vẫn trong biên chế của hơn 30 quốc gia.
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya, còn gọi là SO-152, do Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế từ năm 1971. Pháo có cỡ nòng 152 mm, có thể dùng nhiều loại đạn như nổ mảnh, chống tăng, đạn khói, đạn chiếu sáng và đạn dẫn đường bằng laser.
Sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển và chế tạo, có khối lượng 15 tấn, dài gần 7 m, rộng hơn 3,2 m và cao hơn 2 m. XCB-01 có kíp lái ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe, có thể chở theo 8 chiến sĩ với trang bị đầy đủ. Khoang xe được trang bị điều hòa, trên thân xe có lỗ châu mai để các chiến sĩ khai hỏa từ bên trong.
Thiết giáp XCB-01 sử dụng pháo chính cỡ nòng 73 mm với 40 viên đạn và hệ thống nạp đạn bán tự động, súng máy song song PTK 7,62 mm và súng phòng không 12,7 mm trên nóc tháp pháo, cùng tên lửa chống tăng dẫn đường B72 (9M14 Malyutka).
Thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo, được trang bị súng máy 12,7 mm và súng 7,62 mm. Xe có kíp lái ba người, có thể chở theo 9 chiến sĩ.
Các khối quân nhân nước ngoài diễu binh trên phố
Các khối quân đội diễu hành trên đường Hùng Vương
Các khối nữ chiến sĩ ra khỏi lễ đài