Các đoàn diễu binh, khối xe pháo tỏa ra đường phố

Người dân reo hò khi đoàn diễu binh đi qua

Tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, hàng nghìn người dân kéo đến từ sớm, chen chân phía dưới gầm cầu vượt và tòa Lotte để chờ đoàn diễu binh. Nhiều người mang đồ ăn, ghế để thuận tiện cho việc theo dõi các đoàn đi qua. Những vị trí cao từ sảnh chờ đến bậc thang các tòa nhà đều được tận dụng.

Quyết, 22 tuổi, cùng bạn gái đến địa điểm này từ chập tối, nhưng không thể chen chân vào phía trong, đành đứng quan sát các đoàn diễu binh từ khoảng cách khoảng 100 m. Mỗi lần có đoàn diễu binh đi qua, Quyết cùng mọi người đánh trống reo hò cổ vũ.

Người dân đồng loạt quay lại khoảnh khắc sơ duyệt tại phố Liễu Giai. Ảnh: Nguyễn Đông

Quyết đứng chụp ảnh cùng bạn gái trong lúc chờ diễu binh. Ảnh: Nguyễn Đông