Các đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc Xe gầm thấp cỡ B/B+

Hạng mục xe gầm thấp cỡ B/B+ có 4 đề cử, gồm Suzuki Swift, Skoda Slavia, Dongfeng Box và Volkswagen Golf. Bốn xe đề cử gồm cả sedan và hatchback.

Suzuki Swift

Suzuki Swift phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 26/6. Ảnh: Hồ Tân

Mẫu hatchback cỡ B Suzuki Swift phiên bản 2025 ra mắt thị trường Việt Nam cuối tháng 6. Xe nhập khẩu chính hãng Nhật Bản, bán một phiên bản.

Ở bản mới, Swift tinh chỉnh thiết kế, động cơ và trang bị so với bản cũ. Ngoại hình với giao diện mới sắc nét và bắt mắt hơn. Trong khi nội thất nâng cấp màn hình giải trí kích thước lớn hơn và bổ sung tính năng và tiện ích sử dụng. Trang bị an toàn chủ động nâng cấp với nhiều tính năng hơn.

Swift 2025 lắp hệ truyền động mild hybrid, gồm máy xăng 1,2 lít 3 xi-lanh, kết hợp môtơ điện và bộ pin lithium-ion. Xe sử dụng hộp số CVT. Mức tiêu hao nhiên liệu 4,26 lít/100 km đường hỗn hợp.

Skoda Slavia

Skoda Slavia giới thiệu tại Hà Nọi ngày 11/9. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh sedan cỡ B Skoda Slavia ra mắt khách Việt ngày 11/9. Slavia lắp ráp tại nhà máy Skoda ở Quảng Ninh. Slavia bán 3 phiên bản.

Ngoại hình Slavia mang thiết kế theo phong cách châu Âu. So với đối thủ cùng phân khúc, khoảng sáng gầm của Slavia nhỉnh hơn. Nội thất Slavia mang phong cách đặc trưng Skoda và thực dụng. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn, tương tự đối thủ cùng phân khúc. Slavia trang bị động cơ xăng 1.0 tăng áp, tùy chọn số sàn 6MT hoặc tự động 6AT, dẫn động cầu trước.

Dongfeng Box

Hatchback cỡ B Dongfeng Box thuần điện. Ảnh: Dongfeng

Mẫu hatchback thuần điện cỡ B Dongfeng Box ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 1. Box hướng đến khách hàng nữ với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe bán ra 4 phiên bản, nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc.

Ngoại hình Box thiết kế bắt mắt với những đường nét bo tròn và trang trí với những chi tiết tạo điểm nhấn. Nội thất Box mang phong cách thời trang, cá tính, màn hình giải trí lớn. Xe trang bị môtơ điện cầu trước, tùy chọn gói pin 31,4-42,3 kWh, phạm vi hoạt động 330-430 km tùy phiên bản.

Volkswagen Golf eTSI

Volkswagen Golf eTSI trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu hatchback Golf lần đầu bán ra thị trường Việt Nam, ra mắt tháng 7 và giao xe tháng 9. Golf nhập khẩu chính hãng từ Đức, bán 6 phiên bản. Trong đó, ba bản thấp nhất là Life, Style, R-Line lắp động cơ mild-hybrid tăng áp 1.5 với công suất 148 mã lực. Hai bản tầm trung GTI của Golf lắp máy tăng áp 2.0 với công suất 242 mã lực. Cao cấp nhất của dòng Golf bán tại Việt Nam là bản R. Động cơ tăng áp 2.0 tương tự bản GTI nhưng sức mạnh lớn hơn, đạt mức 315 mã lực.

Ở mỗi phiên bản, thiết kế có một số khác biệt về ngoại, nội thất. Riêng các bản từ GTI trở lên, ghế kiểu thể thao kèm logo tựa đầu. Các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED, màn hình giải trí 10 inch, điều hòa nhiệt độ 3 vùng tự động.

