Các đề cử Ôtô của năm 2025 phân khúc Xe gầm cao cỡ B

Phân khúc xe gầm cao cỡ B có tới 8 mẫu xe tham gia tranh tài như Creta, HR-V, Coolray, C5, 2008, Kushaq, Atto 2, CX-3.

Hyundai Creta

Hyundai Creta 2025 là phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 6. Mẫu CUV cỡ B lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Ninh Bình. Bên cạnh ba phiên bản quen thuộc, Creta mới bổ sung thêm bản thể thao N Line với một số điểm nhấn ở ngoại thất và nội thất. Đây là một trong những mẫu xe bán chạy của Hyundai tại Việt Nam.

Hyundai Creta phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 3/6. Ảnh: HTC

Creta mới tinh chỉnh thiết kế từ trong ra ngoài với ngôn ngữ mới thể thao gợi cảm - theo hướng cứng cáp, nam tính hơn. Nội thất Creta 2025 thay đổi toàn diện với toàn bộ bảng táp-lô, cần số, vô-lăng đều đổi khác so với bản cũ. Động cơ của Creta 2025 vẫn là cỗ máy 1.5 hút khí tự nhiên cho tất cả các phiên bản. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn, hai bản cao thêm gói hỗ trợ lái ADAS.

Honda HR-V Hybrid

HR-V phiên bản mới ra mắt thị trường Việt Nam ngày 4/4. Ở bản mới, Honda bổ sung bản hybrid e:HEV RS cho HR-V và loại bỏ bản máy xăng RS, giữ nguyên bản G, L. HR-V là một trong những mẫu xe bán chạy của Honda tại Việt Nam. HR-V e:HEV nhập khẩu chính hãng Thái Lan.

HR-V trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

HR-V e:HEV trang bị hệ truyền động hybrid gồm máy xăng 1.5, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Xe cũng trang bị công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng.

Geely Coolray

Tân binh Coolray chào thị trường Việt Nam ngày 21/3, một mẫu xe gầm cao cỡ B đến từ Trung Quốc. Coolray bán 3 phiên bản, nhập khẩu chính hãng Malaysia.

Geely Coolray tại một showroom ở Hà Nội hồi tháng 2. Ảnh: Lương Dũng

Coolray sở hữu ngoại hình thể thao, năng động với nhiều đường nét góc cạnh. Nội thất Coolray tập trung vào thiết kế và trang bị. Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn, bản cao cấp nhất bổ sung gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng. Coolray lắp động cơ xăng 1,5 lít tăng áp, kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Omoda C5

Geleximco - nhà phân phối hai thương hiệu Omoda & Jaecoo (thuộc Chery) công bố giá cho Omoda C5 tại Việt Nam cuối năm 2024. Tân binh Omoda C5 nhập khẩu chính hãng Indonesia. Đặc biệt, C5 có mức bảo hành động cơ lên tới 10 năm hoặc 1.000.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), mức bảo hành cao nhất thị trường Việt Nam. Xe bán 3 phiên bản tại Việt Nam.

Omoda C5 trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Thiết kế của C5 bắt mắt, dễ dàng nhận diện nhờ lưới tản nhiệt mang kiểu dáng độc đáo với họa tiết lục giác. Trong khi nội thất C5 mang hơi hướng công nghệ và độ hoàn thiện cao, đầy đủ tiện nghi. Công nghệ an toàn với gói hỗ trợ lái ADAS 16 tính năng. C5 lắp động cơ 1.5 tăng áp, hộp số CVT.

Peugeot 2008

Hãng xe Pháp Peugeot ra mắt 2008 2025 vào giữa tháng 2. Ở bản mới, 2008 nâng cấp thiết kế và công nghệ tiện nghi, tính năng an toàn. 2008 lắp ráp trong nước, bán hai phiên bản.

Mẫu gầm cao cỡ B 2008 mới sử dụng logo nhận diện thương hiệu mới và thiết kế lại một số chi tiết. Nội thất 2008 phiên bản mới giữ phong cách khoang lái i-Cookpit, đặc trưng thương hiệu, nâng cấp tiện nghi giải trí. Hãng xe Pháp bổ sung tính năng an toàn mới và duy trì công nghệ hỗ trợ lái ADAS. 2008 lắp động cơ 1,2 lít tăng áp, hộp số tự động 6 cấp.

Skoda Kushaq

Tân binh Skoda Kushaq ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6. Kushaq lắp ráp tại nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng, Quảng Ninh. Xe bán hai phiên bản.

Skoda Kushaq xuất xưởng tại nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng, Quảng Ninh ngày 28/6. Ảnh: Minh Quân

Kushaq có ngoại hình nhỏ gọn, phù hợp với đô thị. Thiết kế đơn giản theo triết lý Simply Clear, mang dấu ấn đặc trưng của thương hiệu từ CH Czech. Nội thất Kushaq vẫn có thiết kế đơn giản nhưng thực dụng. Trang bị an toàn trên Kushaq dạng cơ bản. Xe lắp động cơ 1.0 tăng áp, hộp số tự động 6 cấp.

BYD Atto 2

BYD Atto 2 lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: MInh Quân

Mẫu crossover thuần điện cỡ B Atto 2 ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 6. Mẫu xe của BYD nhập khẩu Trung Quốc, bán một phiên bản. Atto 2 trang bị môtơ điện cầu trước công suất 174 mã lực, kèm gói pin dung lượng 45,12 kWh cho phạm vi hoạt động 380 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 65 kW, sạc 30-80% pin trong 28 phút.

Atto 2 mang ngôn ngữ thiết kế Dragon Face đặc trưng BYD, diện mạo trẻ trung hướng đến khách hàng trẻ. Nội thất Atto 2 mang phong cách đơn giản nhưng hiện đại. Tính năng an toàn của Atto 2 ở dạng tiêu chuẩn.

Mazda CX-3

Mazda CX-3 2025 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 11/8. Ảnh: Thaco

CX-3 chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp từ 11/8 tại nhà máy ở Quảng Nam. Xe bán 4 phiên bản, chung động cơ SkyActiv-G 1.5, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Ngoại hình CX-3 2025 tinh chỉnh nhẹ thiết kế với mặt ca-lăng mới, cản trước/sau tinh chỉnh nhẹ. Nội thất giữ nguyên cách sắp xếp như bản cũ. Trang bị an toàn nâng cấp một vài tính năng, xe duy trì gói hỗ trợ lái ADAS trên bản cao nhất.

