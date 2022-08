Cách làm món cá nướng muối ớt đổi vị cuối tuần

Cá nướng muối ớt bằng than hoa là ngon nhất. Nếu không có than hoa thì dùng lò nướng, bật lò 200 - 220 độ C cả hai thanh nhiệt trước 10 phút. Cho cá bọc giấy bạc vào nướng 15 phút cho cá giữ vị ngọt. Sau đó bỏ giấy bạc ở phía trên ra và nướng cá thêm 10 phút cho sém vàng mặt là được.