Cả nước có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động được nâng lên gần 1,1 triệu, thêm khoảng 160.000 so với con số công bố cuối năm ngoái.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngày 20/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Nghị quyết tác động rõ nét đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh. Sau khi Nghị quyết được ban hành vào giữa năm nay, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm. Cùng với đó, cả nước có 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 46% so với bình quân 4 tháng đầu năm.

Tính chung cả năm, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30%. Tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng hơn 71% so với năm 2024. Số hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp trong 11 tháng đạt khoảng 3.200 doanh nghiệp.

"Qua đó, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động nâng lên gần 1,1 triệu", Thủ tướng cho biết. Như vậy, so với cuối năm 2024, cả nước có thêm khoảng 160.000 doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 20/12. Ảnh: VGP

Theo Nghị quyết 68, Việt Nam phấn đấu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động. Khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng GDP. Đến 2030, Việt Nam có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Song Thủ tướng cũng chỉ rõ hạn chế như sự phối hợp tại một số nơi thiếu chặt chẽ, cải cách thủ tục hành chính ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu, phân cấp, phân quyền cho cấp dưới chưa triệt để. Trong khi đó, tác động của Nghị quyết 68 trong một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế. Một số chính sách hỗ trợ trực tiếp (thuế, tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh) chưa được thể chế hóa đầy đủ...

Khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Ngoài ra, việc thúc đẩy doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu còn chưa đồng đều, mạnh mẽ.

Để khắc phục, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành sớm ban hành hoặc trình ban hành trong quý I/2026 các hướng dẫn chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, lãi suất, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo giám đốc điều hành, pháp lý...

Các địa phương phải nắm chắc tình hình của doanh nghiệp tại địa bàn, vận hành ổn định chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo đồng hành cùng doanh nghiệp.

Bộ Tài chính được giao rà soát, đề xuất Chính phủ các nội dung cụ thể sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể. Họ phải hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp, chế độ kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Đồng thời, cơ quan này cần xây dựng chương trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành rà soát Luật Đất đai theo hướng kiểm soát biến động giá đất, dành quỹ đất cho phát triển khu, cụm công nghiệp, vườn ươm. Các bên liên quan sớm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất cho một số nhóm doanh nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng đề cập tới việc rà soát sửa đổi quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mở rộng hình thức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ông lưu ý chú trọng khen thưởng tôn vinh người lao động trực tiếp, đồng thời nghiên cứu cơ chế tăng cường sự tham gia của đội ngũ doanh nhân xuất sắc, có tâm, tầm tham gia quản trị đất nước.

Phương Dung