Ca nhiễm nCoV ở Đức vượt 150.000

Đức ghi nhận thêm hơn 2.300 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 150.000, trong đó hơn 5.300 người chết.

Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 2.337 ca nhiễm nCoV, đưa số ca nhiễm toàn quốc lên 150.383. Các ca nhiễm mới hàng ngày ở Đức trong 24 giờ qua giảm nhẹ so với 2.352 ca một ngày trước.

Đức cũng báo cáo thêm 227 ca tử vong do nCoV, cao hơn mức 215 ca hôm qua, nâng số người chết cả nước lên 5.321. Quốc gia này tiếp tục là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp, song tỷ lệ tử vong do nCoV thấp, khoảng 3,5% so với mức khoảng 7% toàn thế giới.

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi dắt chó đi dạo trên đường phố Berlin hôm 23/4. Ảnh: Reuters.

Đức được đánh giá phản ứng nhanh với Covid-19 và bước đầu kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch dường như sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài.

Thủ tướng Đức cũng cho biết đất nước sẽ tiếp tục tăng cường xét nghiệm và không đánh đổi những thành quả đã đạt được, nhấn mạnh đại dịch chỉ có thể chấm dứt khi vaccine được phát triển thành công. Tuy nhiên, Merkel cũng thừa nhận ban hành các hạn chế xã hội là một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của bà.

Chính phủ Đức tuyên bố nới dần các biện pháp phong tỏa, song yêu cầu người dân tiếp tục duy trì cách biệt cộng đồng đến 3/5. Merkel và thủ hiến 16 bang dự kiến họp lần tiếp theo vào 30/4 để đưa ra các biện pháp ứng phó tiếp theo.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)