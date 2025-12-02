BYD Sealion 6 - lấy quãng đường làm thế mạnh

Tóm tắt đánh giá BYD Sealion 6:
Điểm hay:
- Cảm giác lái Sealion 6 thân thuộc, bất kể chế độ EV hay HEV.
- Chế độ vận hành của hệ thống plug-in hybrid đa dạng.
- Chân ga phân biệt rõ các chế độ vận hành như thuần điện, hybrid song song hay hybrid nối tiếp.
- Thiết kế ngoại thất bắt mắt, trong khi nội thất đặc trưng dòng xe Trung Quốc.
- Hệ thống PHEV tiết kiệm nhiên liệu, lái hay so với tầm tiền.
Điểm cần thay đổi:
- Thiết kế nội thất cần thay đổi, thoát được nét đặc trưng Trung Quốc.
- Màn hình giải trí trung tâm tích hợp nhiều tính năng khiến người dùng mất nhiều thời gian làm quen.
- Không gian hàng ghế thứ hai với tầm quan sát không thoải mái, đi đường dài gây mệt mỏi.
Lương Dũng