BYD Sealion 6 - lấy quãng đường làm thế mạnh

Mẫu xe gầm cao phân khúc C trang bị hệ truyền động plug-in hybrid giúp quãng đường di chuyển xa, dù không xuất sắc trong vận hành.

BYD Sealion 6 -

Tóm tắt đánh giá BYD Sealion 6:

Điểm hay:

- Cảm giác lái Sealion 6 thân thuộc, bất kể chế độ EV hay HEV.

- Chế độ vận hành của hệ thống plug-in hybrid đa dạng.

- Chân ga phân biệt rõ các chế độ vận hành như thuần điện, hybrid song song hay hybrid nối tiếp.

- Thiết kế ngoại thất bắt mắt, trong khi nội thất đặc trưng dòng xe Trung Quốc.

- Hệ thống PHEV tiết kiệm nhiên liệu, lái hay so với tầm tiền.

Điểm cần thay đổi:

- Thiết kế nội thất cần thay đổi, thoát được nét đặc trưng Trung Quốc.

- Màn hình giải trí trung tâm tích hợp nhiều tính năng khiến người dùng mất nhiều thời gian làm quen.

- Không gian hàng ghế thứ hai với tầm quan sát không thoải mái, đi đường dài gây mệt mỏi.

Lương Dũng