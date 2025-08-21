Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

-
22h00
Bộ trưởng khen ngợi các khối diễu binh, diễu hành
Đại tướng Phan Văn Giang cho biết các khối đi và xe pháo đã rời khỏi quảng trường, nên ông dành lời khen cho các khối đứng. Sau ba giờ hợp luyện, bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ trưởng Quốc phòng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và dặn các lực lượng nhanh chóng cho bộ đội cơ động về nơi nghỉ ngơi.
Buổi hợp luyện kết thúc.
-
21h58
Bộ đội đi giữa lòng dân
-
21h55
Các khối diễu binh qua Cửa Nam
-
21h50
Các khối quần chúng qua quảng trường
-
21h25
Bộ đội diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi
-
21h15
Các phương tiện của lực lượng công an vào quảng trường
-
21h10
Quân đội Nga, Lào, Campuchia diễu hành trên phố Hà Nội
-
21h00
Xe quân sự, tổ hợp UAV qua quảng trường Ba Đình
-
20h55
Nhiều loại phương tiện, vũ khí đang tiến vào quảng trường Ba Đình
Nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết tại đường Thanh Niên, đang tiến vào quảng trường Ba Đình.
-
20h55
Pháo tự hành, tên lửa đi qua lễ đài