VnExpress Thời sự
Cuộc thi Vietnam Vibes By Vietravel
Thứ năm, 21/8/2025, 20:00 (GMT+7)

Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

20h ngày 21/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào, Campuchia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.

 

- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.
- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.

Chi tiết
Mới nhất Cũ nhất
  • 22h00

    Bộ trưởng khen ngợi các khối diễu binh, diễu hành

    Đại tướng Phan Văn Giang cho biết các khối đi và xe pháo đã rời khỏi quảng trường, nên ông dành lời khen cho các khối đứng. Sau ba giờ hợp luyện, bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

    Bộ trưởng Quốc phòng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và dặn các lực lượng nhanh chóng cho bộ đội cơ động về nơi nghỉ ngơi.

    Buổi hợp luyện kết thúc.

  • 21h58

    Bộ đội đi giữa lòng dân

    3881a8ddf4587c062549-175578843-7203-9452
    e3ae71eb2d6ea530fc7f-175578843-3562-1211
    f47c5e3e02bb8ae5d3aa-175578843-7922-2932

    Người dân trên phố Nguyễn Thái Học chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh: Võ Hải

    0b274e7410f198afc1e0-175578854-9663-9702
    4fb092ebcc6e44301d7f-175578854-4328-3943
    cf0caf5ef1db798520ca-175578854-6493-9825
    f556ee0ab08f38d1619e-175578854-8336-6514

    Người dân chào đón các đội diễu binh đi qua quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương

  • 21h55

    Các khối diễu binh qua Cửa Nam 

    28a1fc61a2e42aba73f5-175578814-3365-4957
    28c850340eb186efdfa0-175578814-3436-3145
    68189cfcc2794a271368-175578814-2047-1693
    1086463882581546463-1755788142-1633-7971
    fe75e58ebb0b33556a1a-175578814-7785-2010

    Ảnh: Võ Hải

  • 21h50

    Các khối quần chúng qua quảng trường

    771781960404909778-1755787889-6634-4411-
    cfa35a0ce9f661a838e7-175578788-9930-3277
    ecb4d4fb6601ee5fb710-175578789-3518-5896

    Ảnh: Ngọc Thành

  • 21h25

    Bộ đội diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi

    Diễu hành
     
     

    Video: Võ Hải

    Diễu hành
     
     

    Video: Võ Hải

    diễu binh
     
     

    Video: Võ Hải

  • 21h15

    Các phương tiện của lực lượng công an vào quảng trường

    5cc44258a4a22cfc75b3-175578709-4705-8831
    9d6602e1e41b6c45350a-175578709-7163-8475
    71bfda0a3cf0b4aeede1-175578709-8945-9340
    6158f7a0135a9b04c24b-175578709-2308-4185
    a6b8a2a0435acb04924b-175578709-1305-7697
    b2c450d2b12839766039-175578709-7777-5334
    bb91760890f218ac41e3-175578709-6381-8113
    d1685ae4be1e36406f0f-175578709-4542-7598
    dc63419ba7612f3f7670-175578709-8239-7692
    df5135dcd3265b780237-175578710-6089-3456
    ec19d076318cb9d2e09d-175578710-6066-4135
    ed37ddb03b4ab314ea5b-175578710-4970-5884
    67ff860147fbcfa596ea-175578769-8929-1536
  • 21h10

    Quân đội Nga, Lào, Campuchia diễu hành trên phố Hà Nội

    Quân đội Nga, Lào, Campuchia hợp luyện trên phố Hà Nội
     
     

    Video: Đỗ Nam

  • 21h00

    Xe quân sự, tổ hợp UAV qua quảng trường Ba Đình

    1ca3c65807a28ffcd6b3-175578597-7582-6946

    Hệ thống xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược chiến dịch thuộc khối xe Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử. Hệ thống gồm xe chỉ huy tham mưu, đến xe Vsat, xe vô tuyến điện... do ngành Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất. Hệ thống được tích hợp trang bị khí tài công nghệ cao do Việt Nam làm chủ.

    71b614b6d44c5c12055d-175578597-4461-6562

    Tổ hợp tên lửa bờ Redut-М được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, phương tiện vận tải trên biển và công trình trên đảo, ven bờ biển.

    853f5a2a9ad0128e4bc1-175578597-7856-8097

    Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tổ hợp gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, vận chuyển và nạp tên lửa... Sản phẩm được coi là bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội.

    d0bb537892821adc4393-175578597-6558-7415

    Tổ hợp UAV do Việt Nam làm chủ, nghiên cứu, sản xuất, giữ vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

    dea5b5a1755bfd05a44a-175578597-9864-6621

    Ảnh: Ngọc Thành

  • 20h55

    Nhiều loại phương tiện, vũ khí đang tiến vào quảng trường Ba Đình

    Nhiều loại tên lửa, vũ khí được tập kết tại đường Thanh Niên, đang tiến vào quảng trường Ba Đình.

    z6931181717636-51d47528f12e572-9705-6650
    z6931182114812-08ec434a482c924-8678-8176
    z6931182235598-dde5cad99eb19ef-1340-9041
    z6931182350477-6ca2b740956c40a-1561-6098

    Những người lính trong tư thế sẵn sàng. Ảnh: Phạm Dự

  • 20h55

    Pháo tự hành, tên lửa đi qua lễ đài

    4f25f22b2dd1a58ffcc0-175578544-9725-6690

    Một số loại pháo tự hành, xe bọc thép đi qua khu vực lễ đài.

    b131c1061efc96a2cfed-175578544-4928-9175

    Pháo tự hành 2S1 Gvozdika (trước) và 2S3 Akatsiya (sau).

    Tổ hợp 2S1, còn gọi là SAU-122, sử dụng pháo cỡ nòng 122 mm và được Liên Xô biên chế từ năm 1972. Loại pháo này hiện vẫn trong biên chế của hơn 30 quốc gia.

    Pháo tự hành 2S3 Akatsiya, còn gọi là SO-152, do Liên Xô phát triển và đưa vào biên chế từ năm 1971. Pháo có cỡ nòng 152 mm, có thể dùng nhiều loại đạn như nổ mảnh, chống tăng, đạn khói, đạn chiếu sáng và đạn dẫn đường bằng laser.

    bec924e4fb1e73402a0f-175578544-8148-9571

    Xe chiến đấu bộ binh nhiều chủng loại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó xe chiến đấu bộ binh XCB-01 thuộc lực lượng Tăng thiết giáp được nghiên cứu và phát triển trong ba năm, từng "trình làng" trong Triển lãm quốc phòng quốc tế cuối năm 2024. Sản phẩm do kỹ sư, nhà khoa học thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì thực hiện.

    f6c186ac5956d1088847-175578544-7840-5031

    Tên lửa đất đối đất R-17E (Scud-B). Ảnh: Ngọc Thành

Nhóm phóng viên

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
Ý kiến Nội dung chính
×