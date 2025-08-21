Buổi hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình

22h00 Bộ trưởng khen ngợi các khối diễu binh, diễu hành

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết các khối đi và xe pháo đã rời khỏi quảng trường, nên ông dành lời khen cho các khối đứng. Sau ba giờ hợp luyện, bộ đội vẫn giữ nguyên tư thế, tác phong, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Ông bày tỏ mong muốn trong ngày chính lễ, dù thuận lợi hay khó khăn, toàn quân đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe và dặn các lực lượng nhanh chóng cho bộ đội cơ động về nơi nghỉ ngơi.

Buổi hợp luyện kết thúc.