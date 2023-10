Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược Hàn Quốc ở Asiad 19

Trung QuốcTừ thế bị dẫn trước hai set, Việt Nam thắng ngược Hàn Quốc 3-2 ở bảng C môn bóng chuyền nữ Asiad 19 - tương tự như những gì diễn ra tại giải vô địch châu Á.

Bóng chuyền nữ Hàn Quốc chỉ xếp sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan ở châu Á. Trên bảng thứ tự thế giới FIVB, họ xếp thứ 35, hơn 12 bậc so với Việt Nam. Nhưng hai cuộc đối đầu gần nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đều gây sốc. Hồi cuối tháng 8 tại giải vô địch châu Á, Việt Nam bị dẫn trước hai set trước khi thắng ngược với tỷ số 22-25, 19-22, 25-23, 25-17 và 15-13.

Đến cuộc tái ngộ này, Hàn Quốc tiếp tục nhập cuộc mạnh mẽ, thắng 25-16, 25-22 qua hai set đầu tiên. Kang Soh-wi và Park Jeong-ah vẫn là mũi nhọn của đội bóng xứ kim chi, trong khi Việt Nam liên tục lỗi bước một.

Đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý (áo xanh phải) ghi 24 điểm trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, từ set ba và set bốn, những điều chỉnh giúp Việt Nam cải thiện rõ rệt điểm yếu, để thắng với cùng tỷ số 25-22. Đến set năm, hai đội giằng co từng điểm số. Đến mốc 11-11, Việt Nam ghi liền bốn điểm để thắng 15-11.

Về mặt cá nhân, đội trưởng Trần Thị Thanh Thuý vẫn là tay đập số một của Việt Nam với 24 điểm. Trần Thị Bích Thuỳ cũng thăng hoa với 17 điểm, trong khi Trần Tú Linh và Hoàng Thị Kiều Trinh lần lượt góp 14 và 13 điểm.

Sau trận, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ngoài vấn đề bước một, vị trí chuyền hai của Lâm Oanh bị tâm lý khiến Việt Nam thất thế lúc nhập cuộc. Trong ba set cuối, cô làm tốt nhiệm vụ ban huấn luyện giao. Việt Nam dồn bóng đánh vào góc số hai (bên phải), vì theo phân tích trong trận đây là vị trí đội nhà ghi được nhiều điểm hơn.

"Ở những trận căng thẳng kiểu này, khoảng cách chiến thắng chỉ hơn nhau một, hai quả", ông Kiệt nói. "Chuyền hai không thể làm theo cảm hứng, phải quan sát hàng chắn đối phương để căn thời điểm".

Cuộc lội ngược dòng trước Hàn Quốc giúp Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng C ở vòng một, do đã thắng Nepal 3-0 hôm qua 30/9. Sang vòng hai, đội chung bảng E với ba đối thủ, gồm đội nhì bảng C khả năng cao là Hàn Quốc, cùng hai đội dẫn đầu bảng A được dự báo là chủ nhà Trung Quốc và Triều Tiên.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (trái) kỳ vọng Việt Nam vào top bốn bóng chuyền nữ Asiad 19.

Ở vòng hai, Việt Nam không đấu lại với Hàn Quốc mà được giữ nguyên kết quả ở vòng một, coi như có nửa vé vào bán kết. Với hai đối thủ còn lại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá Trung Quốc vượt hẳn trình độ nên đội tuyển sẽ dồn sức vào trận gặp Triều Tiên. Đối thủ mang đội hình trẻ với phân nửa sinh sau năm 2001 đến Asiad 19. Chủ công xuất sắc Jong Jin-sim không góp mặt, nhưng Kim Hyon-ju là cái tên cần chú ý. Chủ công sinh năm 2002 cao 1,82 m và vừa ghi 30 điểm trong trận thắng 3-1 Ấn Độ.

Việt Nam có lợi thế hai ngày nghỉ trước khi thi đấu trận đầu vòng hai vào ngày 4/10. Trong lịch sử Asiad, bóng chuyền Việt Nam chưa từng lọt vào bán kết. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử.

Hiếu Lương