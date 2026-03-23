Bộ trưởng Mỹ: Cần leo thang để hạ nhiệt tình hình Trung Đông

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định nước này có thể phải leo thang chiến dịch nhằm vào Iran để hạ nhiệt tình hình tại khu vực Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 22/3, khi được hỏi rằng Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt hay leo thang chiến sự Trung Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng "những điều này không loại trừ lẫn nhau". "Đôi khi chúng ta cần phải leo thang để hạ nhiệt tình hình. Đây là cách tiếp cận duy nhất mà Iran có thể hiểu", ông nói.

Bộ trưởng Bessent cũng đề cập đến khả năng Mỹ kiểm soát Kharg, hòn đảo được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Ông không nêu phương án cụ thể, nhưng khẳng định mọi lựa chọn đang được xem xét, trong đó có điều động binh sĩ Mỹ đổ bộ lên đảo.

Mỹ không kích các mục tiêu trên đảo Kharg, Iran ngày 13/3. Video: CENTCOM

Ông Bessent bảo vệ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ về nới lỏng một số lệnh trừng phạt và cho phép bán dầu của Iran đang mắc kẹt trên biển. Theo ông, động thái này sẽ "nhanh chóng đưa khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường thế giới" và giảm bớt áp lực lên nguồn cung.

Bộ trưởng Mỹ tuyên bố quyết định trên sẽ giúp ích cho các đồng minh, đối tác của Mỹ tại châu Á như Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản.

Ông cũng từ chối đưa ra thời điểm cụ thể mà người dân Mỹ có thể hy vọng giá cả ổn định trở lại, đồng thời khẳng định họ sẽ đồng ý rằng "loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran xứng đáng với cái giá phải trả trong giai đoạn này".

"Tôi không biết liệu sẽ là 30, 50 hay 100 ngày. Tuy nhiên, điều này là xứng đáng để có được nửa thế kỷ hòa bình ở Trung Đông và Iran bị tước vũ khí", Bộ trưởng Bessent cho hay.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy, thành viên đảng Dân chủ, sau đó xuất hiện trong cùng chương trình và chỉ trích bình luận của ông Bessent, nhấn mạnh xung đột hiện nay "đang vượt tầm kiểm soát, khiến giá cả tăng vọt đối với hàng triệu người Mỹ".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 6/3. Ảnh: AP

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, Tehran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc các quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ. Gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, dẫn đến nguy cơ lạm phát trên diện rộng nếu chiến sự kéo dài.

Mỹ gần đây tăng cường lực lượng, khí tài và kêu gọi đồng minh hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz, trong khi Iran đã "đặc cách" cho tàu thuyền một số nước đi qua, nhưng đe dọa sẽ tấn công toàn bộ tàu của Mỹ, Israel hoặc đồng minh di chuyển ở khu vực.

Giới chức Iran ngày 22/3 cảnh báo nước này sẽ "xóa sổ hạ tầng năng lượng tại Trung Đông" nếu các nhà máy điện của họ bị Mỹ tấn công. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz tới khi nào xây dựng lại những nhà máy điện mà Mỹ phá hủy.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, NBC News)