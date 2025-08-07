Bộ Tài chính: Kinh tế xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước

Nhiều chỉ số vĩ mô khởi sắc, giúp nền kinh tế duy trì xu hướng "tháng sau tốt hơn tháng trước", theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 7/8, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng duy trì xu hướng tích cực.

Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng tốt hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán vượt 1.500 điểm, ghi nhận tích cực cả về thanh khoản và dòng tiền. Cán cân thương mại 7 tháng xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng gần 24,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%, khách quốc tế đạt trên 12,2 triệu lượt người (tăng 22,5%).

Tương tự, sản xuất kinh doanh cũng tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tháng tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là 10,3%. Đơn hàng mới quay trở lại, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại cuộc họp Chính phủ, ngày 7/8. Ảnh: VGP

Cũng theo Bộ trưởng, 7 tháng cả nước có trên 174.000 doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 93,7% so với cùng kỳ. Đồng thời, gần 536.200 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng 165%.

Các yếu tố vĩ mô là tiền đề Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,3-8,5%, theo Bộ trưởng Thắng.

Tuy vậy, ông thừa nhận những khó khăn trước mắt và lâu dài còn lớn, yêu cầu các cấp ngành, địa phương phải chủ động để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Một số thách thức được ông Thắng nêu ra như sức ép trong điều hành tỷ giá, lãi suất, nhiều nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ. Bên cạnh đó, thể chế, pháp luật vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm nay, Bộ Tài chính cho rằng nhà điều hành cần đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại thông qua mở rộng các thị trường mới, và tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

