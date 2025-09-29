Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ kỷ niệm lớn nhất của ngành

Hà NộiChiều 29/9, lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3 khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới. Theo ban tổ chức, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, khu trưng bày, triển lãm và màn hình, sân khấu được sắp đặt chỉn chu, sẵn sàng cho sự kiện chính thức từ 14h với quy mô 2.700 đại biểu. Sự kiện dự kiến có sự hiện diện và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm diễn ra chiều 28/9. Ảnh: Vân Anh

Lễ kỷ niệm là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học, kỹ sư từng gắn bó trong chặng đường phát triển ngành. Không chỉ là dịp tri ân, sự kiện còn tái hiện hành trình của hai ngành Bưu chính Viễn thông, Khoa học và Công nghệ thông qua triển lãm chuyên đề. Khu trưng bày hình ảnh, hiện vật được thiết kế theo từng giai đoạn, từ kháng chiến, bao cấp đến đổi mới và hội nhập.

Một điểm nhấn khác là bảo tàng số, nơi lưu trữ dữ liệu của hơn 162.000 cán bộ ngành qua các thời kỳ. Khách tham quan có thể tra cứu thông tin về bản thân, đồng nghiệp hoặc lãnh đạo từng công tác. Khu tưởng niệm cũng được dựng ở vị trí trang trọng, chứa thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ Bưu chính Viễn thông và Khoa học Công nghệ - minh chứng cho sự hy sinh của ngành trong kháng chiến.

Triển lãm cũng giới thiệu bộ tem kỷ niệm 80 năm và "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện, hình ảnh theo từng chặng đường. Các cuốn sách được sắp đặt thành hình số 80, biểu trưng cho hành trình tám thập kỷ và khát vọng mở ra những cột mốc mới.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng sẽ được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với đóng góp của tập thể Bộ và cá nhân Bộ trưởng.

Với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu, lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ ghi dấu chặng đường lịch sử của hai ngành, đồng thời mở ra động lực mới để Bưu chính Viễn thông và Khoa học và Công nghệ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau khi khép lại lễ kỷ niệm, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai loạt chương trình, sự kiện lớn trong tháng 10, cho thấy quyết tâm biến tinh thần sự kiện thành hành động cụ thể. Ngày 1/10, Bộ đồng tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và tổ chức quốc tế. Từ 27 đến 29/10, Bộ chủ trì Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 tại Ninh Bình và Hà Nội - diễn đàn quốc tế thường niên về công nghệ số, tạo cơ hội mở rộng hợp tác và kết nối toàn cầu.

Trọng Đạt

