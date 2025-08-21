VnExpress Thời sự
Thứ năm, 21/8/2025, 16:00 (GMT+7)

Bộ đội, xe pháo đổ về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

Hà NộiHơn 16.000 quân nhân, 14 khối xe pháo từ Miếu Môn, Hòa Lạc và Thái Nguyên đổ về quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho buổi hợp luyện lúc 20h hôm nay.

 

- Buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.

  • 19h40

    Chiến sĩ trên đường Thanh Niên

    Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa
     
     

    Các chiến sĩ ở cuối đường Thanh Niên, trước giờ hợp luyện. Video: Thanh Hằng

  • 19h30

    Người dân đổ ra đường chụp ảnh cùng xe tăng, tên lửa

    1f2cfb63eb9863c63a89-175577915-7099-3629
    ef034e4b5eb0d6ee8fa1-175577916-8177-6847
  • 19h15

    Các khối diễu binh di chuyển ra khu vực tập kết

    5a92955ff1a479fa20b5192-175577-9975-1783
    08ee0e286ad3e28dbbc2187-175577-6239-7619
    9d5b6f950b6e8330da7f189-175577-3769-1648
    3928061801528174678188-1755778-9087-6909

    Ảnh: Ngọc Thành

    Các khối đứng vào vị trí chuẩn bị
     
     

    Các khối vào vị trí chuẩn bị hợp luyện diễu binh. Video: Lộc Chung

  • 19h00

    Quảng trường Ba Đình 

    4dbc6ac6303db863e12c-175577770-2866-6104
    58a5b4dbee20667e3f31-175577770-7609-8217
    2094838375438404241-2-17557777-2876-9502
    2094838375438404241-1755777710-3172-1296

    Ảnh: Ngọc Thành

  • 18h50

    Phương tiện đặc chủng của công an đi qua đường Võ Chí Công

    8ac0f2b4114c9912c05d158-175577-8967-8878

    Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hiếu Lương

    9fdd0585e67d6e23376c157-175577-1351-8898

    Xe bán tải được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng. Ảnh: Hiếu Lương

    831a9a5179a9f1f7a8b8164-175577-2053-8093

    Xe bọc thép Guardian Tactical 4x4 của lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Hiếu Lương

    4110818374058954785169-1755776-7035-4003

    Xe tác chiến cứu hộ đa năng dùng nâng kéo các xe vượt chướng ngại vật, ngoài phục vụ chiến đấu có thể dùng cứu nạn. Ảnh: Hiếu Lương

    e6ca2bbbc843401d1952165-175577-7659-7480

    Môtô hộ tống trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao. Ảnh: Hiếu Lương

  • 18h35

    Dàn pháo lễ sẵn sàng cho buổi hợp luyện

    Dàn pháo lễ được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành.

    z6930653687077-ac2eba0cefdfc06-9159-2381

    Lực lượng pháo lễ đang tập luyện tích cực cho buổi hợp luyện. Ảnh: Phạm Chiểu

    z6930653740673-7ef774713db2b8b-5302-6032
    z6930653687031-2169c0c53b2b2c6-8489-6118
    z6930653488255-a28e1347e3dcaac-8603-4365

    Các chiến sĩ giúp nhau chỉnh đốn trang phục. Ảnh: Phạm Chiểu

  • 18h30

    Tên lửa, xe tăng chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình 

    a3de3b6acf9247cc1e83-175577580-8752-9856

    Ảnh: Phạm Dự

    c05daae65e1ed6408f0f-175577580-6126-1878

    Ảnh: Phạm Dự

    684d1cf3e80b6055391a-175577580-4364-5807

    Ảnh: Phạm Dự

    dcf4b74a43b2cbec92a3-175577580-9768-6236
    dfdb1869ec9164cf3d80-175577580-2635-3523

    Ảnh: Phạm Dự

    ab99f52c01d4898ad0c5-175577580-6971-2851

    Hàng trăm xe tăng, tên lửa, thiết giáp xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

  • 18h15

    Người dân chào đón đoàn xe quân sự, công an qua đường Võ Chí Công

    8fda0b15deed56b30ffc154-175577-4880-7196
    31e9b02365dbed85b4ca143-175577-6549-1947
    c9b6796dac9524cb7d84153-175577-2933-5106
    631b53e7861f0e41570e125-175577-8316-3085

    Ảnh: Hiếu Lương

  • 18h15

    Ôtô, xe máy đặc chủng của Công an di chuyển đến vị trí tập kết

    6fb6c587107f9821c16e133-175577-1208-6607
    50580951dca954f70db8129-175577-6988-4099
    1282433362022278235122-1755775-8603-3475

    Ảnh: Hiếu Lương

  • 18h10

    Xe đặc chủng, tên lửa, pháo, UAV đi qua đường Võ Chí Công

    5a275edd83250b7b5234112-175577-2054-2969
    5a256802b5fa3da464eb94-1755774-9452-8445
    9b93f9b3244bac15f55a99-1755774-9685-9693
    130d4ece93361b684227120-175577-3815-6497
    560782fb5f03d75d8e12116-175577-4136-7413
    567387915a69d2378b78106-175577-5576-7876
    9979595984a10cff55b098-1755774-2858-2432
    510154187925386693102-17557748-7980-4618
    b3bdce2f13d79b89c2c6104-175577-3409-9773
    c3090fc0d2385a660329115-175577-8611-4657

    Ảnh: Hiếu Lương

