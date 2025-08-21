Bộ đội, xe pháo đổ về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

-
19h40
Chiến sĩ trên đường Thanh Niên
-
19h30
Người dân đổ ra đường chụp ảnh cùng xe tăng, tên lửa
-
19h15
Các khối diễu binh di chuyển ra khu vực tập kết
-
19h00
Quảng trường Ba Đình
-
18h50
Phương tiện đặc chủng của công an đi qua đường Võ Chí Công
-
18h35
Dàn pháo lễ sẵn sàng cho buổi hợp luyện
Dàn pháo lễ được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành.
-
18h30
Tên lửa, xe tăng chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình
-
18h15
Người dân chào đón đoàn xe quân sự, công an qua đường Võ Chí Công
-
18h15
Ôtô, xe máy đặc chủng của Công an di chuyển đến vị trí tập kết
-
18h10
Xe đặc chủng, tên lửa, pháo, UAV đi qua đường Võ Chí Công