Bộ đội, xe pháo đổ về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

Hà NộiHơn 16.000 quân nhân, 14 khối xe pháo từ Miếu Môn, Hòa Lạc và Thái Nguyên đổ về quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho buổi hợp luyện lúc 20h hôm nay.

Chuẩn bị cho buổi hợp luyện đầu tiên ở Ba Đình, từ hơn 13h quân nhân, xe pháo theo 6 trục đường đổ về. Trục đường xa nhất 75 km là của khối Công an, trong đó có kỵ binh từ Sông Công, tỉnh Thái Nguyên theo cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công về tập kết tại công viên Bách Thảo.

Ngắn nhất 3 km là của khối xe pháo từ Sở Chỉ huy, Bộ Quốc phòng theo đường Nguyễn Tri Phương - Cửa Bắc - Yên Phụ và tập kết tại đường Thanh Niên. Các khối xe pháo của Tăng thiết giáp, Hải quân, Không quân di chuyển từ Miếu Môn về Sở Chỉ huy từ đêm 18/8.

Dàn xe chở khí tài đi qua cầu Nhật Tân. Ảnh: Hiếu Lương

Các trục đường đoàn xe chở quân nhân và xe pháo đi qua bị tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển. Riêng trong vành đai 1, hầu hết tuyến đường bị cấm từ 11h30. Trường học ở nội thành hôm nay cho học sinh nghỉ học, nhiều công sở cho nhân viên làm việc từ xa. Đường phố Hà Nội vì thế thông thoáng.

Để cổ vũ đoàn diễu binh diễu hành, từ sáng đến trưa nay hàng nghìn người tập trung trên các tuyến phố trung tâm, đứng kín hai bên vỉa hè chờ đợi. Một số leo lên sân thượng, ban công các ngôi nhà, thậm chí lên cả thùng xe tải để dễ quan sát. Nhiều người mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, mang theo con nhỏ. Hà Nội không nắng nóng, nhưng thi thoảng mưa.

Người dân cổ vũ Đầu đường Hùng Vương giao với Quán Thánh, người dân đồng thanh hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Video: Hoàng Phương

Đứng trên đường Lê Quang Đạo xem khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng của Hải quân, Phòng không Không quân từ Mỹ Đình di chuyển vào quảng trường Ba Đình, bà Hoàng Thị Hạnh, 70 tuổi, ở phường Phú Đô, cho biết lần đầu tiên nhìn thấy những khí tài hiện đại như vậy. Điều đó cho thấy đất nước ngày càng phát triển, chủ động mua sắm được vũ khí hiện đại.

Tại một số tuyến phố giáp quảng trường Ba Đình, người dân đứng ken kín hai bên theo dõi xe pháo, vũ khí của Quân đội, Công an. Trên đường Thanh Niên, khi dàn xe tăng, tên lửa đi qua, người dân đua nhau chụp ảnh, selfie. Một số điểm người dân hòa nhịp hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

Xe tăng di chuyển trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự

Đến 17h, 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đứng, 18 khối đi, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an đã tới điểm tập kết tại các tuyến đường xung quanh quảng trường Ba Đình như Hùng Vương, Thanh Niên, Nghi Tàm, Phan Đình Phùng. Quân nhân xuống xe xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị di chuyển vào Ba Đình.

Hàng trăm xe tăng, tên lửa, thiết giáp xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

Từ 17h đến 19h, các khối bắt đầu vào Ba Đình. Trong khi đó ở trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ đã sẵn sàng khai hỏa. Nhiều người không rời vị trí mà tiếp tục chờ đợi đoàn quân diễu hành xong đi ra để có cơ hội giao lưu, chụp ảnh với các chiến sĩ.

Đúng 20h hôm nay, buổi hợp luyện lần thứ nhất ở Ba Đình bắt đầu, kéo dài khoảng một tiếng. Sau đêm nay, các khối lại di chuyển về Miếu Môn, Hòa Lạc, Mỹ Đình và Sông Công (Thái Nguyên). Buổi hợp luyện tiếp theo diễn ra tối 24/8 trước khi sơ duyệt vào tối 27/8, tổng duyệt tối 30/8 và đại lễ chính thức sáng 2/9.

Lực lượng pháo lễ đang tập luyện tích cực cho buổi hợp luyện. Ảnh: Phạm Chiểu

Đại lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 - sẽ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống và bắn pháo lễ. Sau đó, không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối.

Diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa Tại cuối đường Thanh Niên, các chiến sĩ tranh thủ tập luyện trước khi vào quảng trường Ba Đình. Video: Thanh Hằng

Nhóm phóng viên