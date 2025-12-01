Bộ đội giúp người Hòa Thịnh dựng nhà sau lũ

Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 tăng cường dọn dẹp, làm phẳng nền, dọn xà bần... giúp những hộ dân ở xã Hòa Thịnh dựng lại nhà, tái thiết cuộc sống sau lũ.

Đợt mưa lũ giữa tháng 11, Hòa Thịnh là địa phương thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Đăk Lăk khi 25 người tử vong (chiếm gần 40% số người chết ở toàn tỉnh), 67 nhà bị cuốn trôi, nhiều vườn tược hư hỏng, gia súc, gia cầm bị chết. Trong chuyến thăm tỉnh hôm 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải mở "Chiến dịch Quang Trung" dựng nhà cho người dân vùng lũ trước 31/1/2026.