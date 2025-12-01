Bộ đội giúp người Hòa Thịnh dựng nhà sau lũ

Những ngày qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5 tăng cường dọn dẹp, làm phẳng nền, dọn xà bần... giúp những hộ dân ở xã Hòa Thịnh dựng lại nhà, tái thiết cuộc sống sau lũ.
Đợt mưa lũ giữa tháng 11, Hòa Thịnh là địa phương thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Đăk Lăk khi 25 người tử vong (chiếm gần 40% số người chết ở toàn tỉnh), 67 nhà bị cuốn trôi, nhiều vườn tược hư hỏng, gia súc, gia cầm bị chết. Trong chuyến thăm tỉnh hôm 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải mở "Chiến dịch Quang Trung" dựng nhà cho người dân vùng lũ trước 31/1/2026.
Các chiến sĩ giúp người dân dựng lại chuồng chăn nuôi.
Nhóm chiến sĩ kê đồ, di dời các vật dụng vào lán quân đội tránh trú tạm để chờ xây nhà mới.
Những ngày qua, anh Hoàng Trọng Thanh Hòa, Giám đốc một doanh nghiệp cung cấp thiết bị lọc nước tại TP HCM, về xã Hòa Thịnh hỗ trợ lọc nước sạch cho người dân.
Anh Hòa cho biết hệ thống lọc chạy bằng xăng, mỗi giờ cho ra khoảng một lít nước sạch. “Tôi cũng khá rảnh, tranh thủ thời gian giúp bà con đến khi cuộc sống họ ổn định thì thôi”, anh nói.
Tại UBND xã Hòa Thịnh, hàng tấn nhu yếu phẩm, lương thực hỗ trợ từ các đoàn từ thiện đưa về. Chính quyền xã phân công từng thôn chở hàng hỗ trợ đến các điểm tập kết ở nhà văn hóa, rồi phân chia cho các hộ dân.
Gia đình bà Lê Thị Huyền, 42 tuổi, hộ dân có nhà bị sập trong lũ, hiện sống trong căn lều quân đội dựng tạm. Một gian khác được bố trí làm bếp và chứa đồ sinh hoạt, cùng vật dụng hỗ trợ từ mạnh thường quân.
Bà Nguyễn Thị Trang, 45 tuổi, có hai quầy bán áo quần ở chợ Hòa Thịnh bị ngâm nước, nhiều hàng hóa phai màu, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Những ngày qua, bà tranh thủ giặt lại đồ với hy vọng “vớt vát chút vốn còn lại”.
Bộ đội, chính quyền và người dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh cùng dựng lại nhà cửa sau lũ.
Đến ngày 26/11, mưa lũ khiến 63 người ở Đăk Lăk tử vong, 8 người mất tích; 133 nhà sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều hạ tầng bị tàn phá. Hàng triệu gia súc, gia cầm chết; gần 99.500 lồng nuôi thủy sản và khoảng 70.000 ha cây trồng thiệt hại. Tổng ước tính gần 5.500 tỷ đồng.
Bùi Toàn
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.