Bộ Công Thương đề xuất phương án ứng phó thuế quan Mỹ

Bộ Công Thương dự kiến ngày mai trình Thủ tướng các nhóm nhiệm vụ giao cho các bộ ngành để thích ứng với chính sách thuế quan của Mỹ.

Từ 0h01 ngày 7/8 (giờ Mỹ), thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ áp dụng theo mức mới, dao động 10-41%. Trước đó, phần lớn nền kinh tế chịu mức chung là 10%. Mức thuế Mỹ áp với hàng hóa Việt Nam là 20%, giảm từ mức 46% công bố hồi đầu tháng 4.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trong tuần tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với phía Mỹ để củng cố hiệp định chính thức.

Bộ cũng đưa ra kịch bản, các nhóm nhiệm vụ đề xuất Chính phủ giao các bộ ngành thực hiện để thích ứng với chính sách thuế Mỹ. Theo đó, Bộ này đề xuất Bộ Tài chính cùng các cơ quan đánh giá tác động của mức thuế suất với Việt Nam, để có giải pháp, kịch bản ứng phó. Các địa phương, bộ ngành liên quan sớm hoàn thành việc gỡ vướng cho các dự án, để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Bộ Công Thương sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa thuận thương mại với Mỹ, gồm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thương mại, thị trường xuất khẩu, nâng năng lực và khả năng tiêu dùng nội địa. Cơ quan này cũng đề cập tới giải pháp về xây dựng đề án và chính sách phát triển các công nghệ hỗ trợ, khai thác tối đa

Kế hoạch nhiệm vụ, phương án ứng phó này được Bộ dự kiến trình Thủ tướng trong ngày 8/8.

Từ cuối tháng 4, sau khi Mỹ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập Đoàn đàm phán Chính phủ do Bộ trưởng Công Thương làm trưởng đoàn và chỉ đạo xây dựng phương án đàm phán.

Quá trình đàm phán, theo Bộ Công Thương hai nước đã thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, chuỗi cung ứng...

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, trao đổi thương mại hai chiều năm ngoái đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD từ nước này. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 123,5 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc và Mexico).

5 tháng đầu năm, thương mại hai chiều đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD (tăng 37,3%) và nhập khẩu 5,7 tỷ USD (tăng 30,7%). Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 64,8 tỷ USD (tăng 29%), xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Mexico và Iceland.

Phương Dung