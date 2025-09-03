Bộ Chính trị yêu cầu sớm triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2

Bộ Chính trị yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với các đối tác phù hợp, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 20/8.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam có tính đến thỏa thuận trước đây. Các dự án này phải đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Việt Nam đang khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, trong đó nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. EVN, PVN lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này.

Hiện, Chính phủ đã lên Kế hoạch triển khai cơ chế đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trong đó, Bộ Công Thương được giao cùng các bên liên quan tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng hai dự án. Việc này hoàn thành trong tháng 9 với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12 với dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Tài chính tổ chức đàm phán, hoàn tất các quy trình, thủ tục và ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho hai dự án. Nhà điều hành đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9 với Ninh Thuận 1 và trong tháng 3/2026 với Ninh Thuận 2.

EVN và PVN phải trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để cấp thẩm quyền xem xét. Việc này dự kiến hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội tháng 10-11/2025 với Ninh Thuận 1 và chậm nhất là vào tháng 5/2026 với Ninh Thuận 2. Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước (Bộ Tài chính chủ trì) sẽ thẩm định, trình Thủ tướng duyệt dự án đầu tư, địa điểm vào 2026.

Ngoài hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân theo các quy mô linh hoạt và các nhà máy điện hạt nhân lắp ráp module nhỏ. Nhà điều hành cần đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử, từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân, gồm công nghệ lò phản ứng hạt nhân, lựa chọn công nghệ tiên tiến.

Việc này phải phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối và tối ưu hiệu qủa tổng thể về kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia phát triển điện hạt nhân module nhỏ, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phương Dung