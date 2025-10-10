Bộ Chính trị chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Lâm Đồng

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, 52 tuổi, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Quyết định nhân sự được công bố tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 sau sáp nhập tỉnh, sáng 10/10.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, sáng 10/10. Ảnh: Việt Quốc

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm quê Đăk Lăk, trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị.

Khởi đầu sự nghiệp tại ngành Hải quan, sau đó ông chuyển qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đăk Lăk, kinh qua nhiều chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Cư M'gar, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Sáu tháng trước, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và giữ nhiệm vụ đó cho đến nay.

Các Phó bí thư được chỉ định gồm: Hồ Văn Mười (Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Thị Phúc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh), Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất có 94 người; Ban Thường vụ gồm 26 người.

Sau sáp nhập với Bình Thuận và Đăk Nông, tỉnh Lâm Đồng có tổng diện tích 24.233 km2, dân số gần 3,9 triệu người, 124 phường xã. Với địa hình trải rộng từ cao nguyên xuống biển, địa phương có nhiều lợi thế về nông nghiệp, hải sản, du lịch sinh thái, khai thác khoáng sản (bauxite, titan), năng lượng tái tạo.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh ước đạt 6,47%/năm (cả nước khoảng 6,3%). Nhiệm kỳ tới, Lâm Đồng đề ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 10-10,5% mỗi năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 mức 6.700-7.500 USD...

Việt Quốc