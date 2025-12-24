BMW Isetta – mẫu xe đặc biệt ở Vietnam Mobility Show 2025

Tại Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra vào 26-28/12, vào cửa tự do tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, khu vực Car Meet dành cho những mẫu xe đặc biệt của người chơi sẽ là một điểm nhấn thu hút khách tham quan. Trong nhóm xe cổ, BMW Isetta sẽ là một cái tên thuộc dạng hàng hiếm bậc nhất.

Nguồn gốc của Isetta là mẫu xe siêu nhỏ được thiết kế bởi công ty Iso tại Italy từ năm 1953. Renzo Rivolta, chủ sở hữu của Iso - công ty chuyên sản xuất tủ lạnh, xe máy và xe tải nhỏ ba bánh - quyết định chế tạo một chiếc xe ba bánh nhỏ để phân phối đại trà. Cái tên Isetta trong tiếng Italy nghĩa là Iso nhỏ. Do xe có hình quả trứng và cửa sổ giống như bong bóng, Isetta còn có tên khác là xe bong bóng. Sau sự thành công trong thời gian ngắn, Isetta giảm độ phổ biến do sự cạnh tranh của Fiat 500C.

Đến năm 1954, BMW đàm phán với Rivolta mua bản quyền, giấy phép, bộ khuôn đúc xe hoàn chỉnh và thiết kế lại toàn bộ đến mức không có bộ phận nào chung giữa BMW Isetta và Iso Isetta có thể hoán đổi cho nhau. BMW Isetta có 3 phiên bản động cơ 250, 300 và 600, cùng với biến thể ba bánh và bốn bánh. Tại Việt Nam, BMW Isetta có số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đó, Isetta màu đỏ phiên bản bốn bánh đã được trưng bày tại triển lãm ôtô Việt Nam 2015.