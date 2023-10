Biểu tình ở nhiều nơi phản đối chiến sự Israel - Hamas

Người phụ nữ giơ áp phích đề chữ "Israel bắt buộc phải tự vệ" trong cuộc biểu tình chống chủ nghĩa bài Do Thái và thể hiện tình đoàn kết với Israel ở Berlin, Đức.

Đám đông tụ tập trước cổng Brandenburg ở Berlin, mang theo cờ Israel hoặc ảnh của những con tin bị Hamas bắt. Ban tổ chức ước tính có 20.000 người tham gia, còn cảnh sát Đức cho hay số người biểu tình thực tế bằng khoảng một nửa.

"Mỗi vụ tấn công vào người Do Thái, hay tổ chức Do Thái, là cú tát vào mặt nước Đức. Mỗi vụ tấn công điều khiến tôi xấu hổ và phẫn nộ", Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói với đám đông.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaff Scholz tham dự lễ khánh thành giáo đường Do Thái mới ở thành phố Dessau, phía đông đất nước, đồng thời bày tỏ phẫn nộ trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Tuần trước, một số tòa nhà ở Berlin nơi người Do Thái sinh sống bị vẽ bẩn lên tường, một giáo đường Do Thái ở Berlin cũng bị ném bom xăng.