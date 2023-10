Bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini 'qua nguy kịch'

Hà NộiNam thiếu tá quân đội đã qua giai đoạn nguy kịch sau ba tuần điều trị, tình trạng viêm phổi cải thiện, đang cai dần máy thở.

Ngày 3/10, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết như trên, thêm rằng vẫn đang tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề sức khỏe cần tiếp tục theo dõi và xử trí.

Bệnh nhân bị tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy nên có những cơn gồng cứng, rối loạn ý thức, cần phối hợp nhiều thuốc kiểm soát co giật, gồng cứng cơ và thuốc an thần. "Hiện, bệnh nhân đã tỉnh dần, gọi làm theo lệnh, các cơn gồng cứng giảm nhiều, tình trạng viêm phổi dần cải thiện và đang cai dần máy thở", đại diện bệnh viện nói.

Đây là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ hôm 12/9. Anh công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng, sống tại tầng 8 chung cư mini bị cháy. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, bệnh viện liên tục hội chẩn để có phương án điều trị tối ưu. Phổi của bệnh nhân bị ám đen vì khói độc. Ngày nào các bác sĩ cũng tích cực rửa phổi, đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt.

Thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục điều trị hồi sức về hô hấp, hồi sức về thần kinh, chống nhiễm khuẩn, tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động. Anh được dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp, dùng các thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Quá trình tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động nhằm tránh cứng khớp, loét do tì đè.

Một nạn nhân của vụ cháy chung cư điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh:Lê Nga

Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 31 bệnh nhân, già nhất là hơn 80 tuổi; 8 trẻ em, nhỏ nhất là 8 tháng tuổi. Sau khi cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não... Đến nay, hầu hết bệnh nhân đã được xuất viện, chỉ còn vài ca nặng đang tiếp tục được theo dõi.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ xảy ra nửa đêm 12/9. Chung cư này gồm 9 tầng, một tum, với khoảng 45 căn hộ, hơn 150 nhân khẩu. Công an Hà Nội xác định, 56 người đã tử vong, 37 trường hợp bị thương. Người chủ chung cư mini đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng phục vụ điều tra.

Lê Nga