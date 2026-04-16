Bên trong đoạn ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), chủ đầu tư tuyến metro thí điểm Nhổn - ga Hà Nội, cho biết ngày 13/4, máy đào hầm Tunnel Boring Machine (TBM) số 2 mang tên Táo Bạo đã về đích an toàn tại ga cuối S12 (ga Hà Nội).

Đây là máy TBM cuối cùng của dự án, đánh dấu việc hoàn thành đào thông toàn bộ đoạn hầm đi qua các ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).