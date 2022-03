Bé gái tỏa sáng từ hầm trú bom Ukraine đến sân khấu Ba Lan

Amelia Anisovych, 7 tuổi, từng gây sốt với bài hát "Let it go" trong hầm trú bom Kiev, biểu diễn trước hàng nghìn người ở Ba Lan, nơi gia đình bé tị nạn.