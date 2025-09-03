Bé 7 tuổi gây chú ý khi hát cùng Mỹ Tâm

Tiết mục "Giai điệu tự hào" của bé Hà Thủy Tiên, bảy tuổi, cùng ca sĩ Mỹ Tâm ở lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhận nhiều lời khen.

Giọng ca 7 tuổi gây chú ý tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Phần trình diễn của bé Hà Thủy Tiên và ca sĩ Mỹ Tâm tại đại lễ. Video: VTV1

Ca khúc Giai điệu tự hào (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển) mở màn chương trình nghệ thuật của lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, sáng 2/9. Xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm, bé Thủy Tiên ngân vang lời ca: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa". Hai câu hát được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trích từ tác phẩm Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), nói về ''giai điệu tự hào'' mỗi người được nghe từ những ngày thơ ấu.

Ca sĩ Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên đều chọn cách hát giản dị, mộc mạc nhất. Điều này khiến tiết mục chinh phục đa số khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như những người theo dõi qua sóng trực tiếp. Ở fanpage của FC Mỹ Tâm, video nhận hơn 11.000 lượt tương tác. Tài khoản Mai Thanh nhận xét: "Giọng hát và hình ảnh của em bé và Mỹ Tâm thật tuyệt vời", khán giả Thúy Loan nói: ''Khi bạn nhỏ cất tiếng mình đã khóc, xúc động khi nghe hai cô cháu hát''.

Bé Thủy Tiên tập hát cùng Mỹ Tâm Bé Thủy Tiên luyện tập tiết mục cùng Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình, chiều 31/8. Video: Nhân vật cung cấp

Doanh nhân Vũ Trung Hiệp - một khán giả thưởng thức tiết mục qua truyền hình - cho biết xét trong điều kiện bình thường, phần thể hiện của bé chưa hoàn toàn xuất sắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh một sân khấu ở sự kiện trọng đại của quốc gia, bản lĩnh của Thủy Tiên là điều đáng khen. ''Cảm nhận chung của tôi thì đây là tiếng ca của trẻ thơ, thế hệ mầm non, tương lai của đất nước''.

Kết thúc tiết mục, bé Thủy Tiên nói vui vì hoàn thành nhiệm vụ, được nhiều người cổ vũ. Mỹ Tâm cho biết đặt cảm xúc tự hào dân tộc, tình yêu nước vào ca khúc. Nhiều khán giả khen chất giọng nội lực của ca sĩ.

Theo anh Hà Văn Bạo, 32 tuổi, bố của Thủy Tiên, cho biết khi nhận thông báo con sẽ diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình, anh và gia đình vui mừng song lo lắng trước nhiệm vụ lớn dành cho bé. Biên đạo chương trình tuyển chọn khắt khe ca sĩ nhí từ nhiều câu lạc bộ, mong muốn tìm được một gương mặt sáng, giọng hát hồn nhiên đúng tuổi

Thủy Tiên luyện hát trong ba ngày, gặp ca sĩ Mỹ Tâm lần đầu ở buổi tập hôm 31/8. Trong buổi tổng duyệt, bé được ca sĩ động viên, bảo ban từng chút. Quá trình tập luyện, gia đình luôn đồng hành Thủy Tiên nhằm tiếp thêm năng lượng cho bé.

Thủy Tiên cùng Mỹ Tâm tổng duyệt hôm 31/8. Bé đang học tại trường Tiểu học Đền Lừ, Hà Nội. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Hà Văn Bạo đang làm việc trong ngành tóc và làm đẹp, vợ là giáo viên dạy múa, hiện sống ở phố Trương Định. Gia đình cho biết khi Thủy Tiên khoảng một, hai tuổi, bé đã thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc.

Bé Hà Thủy Tiên được gia đình cho học kỹ năng biểu diễn từ nhỏ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Ban đầu, bé được bố mẹ cho theo múa. Khi con bộc lộ khả năng ca hát, vợ chồng anh đăng ký cho bé học tại một trung tâm ở Hà Nội do thạc sĩ Đinh Lan Hương giảng dạy. Tiếp xúc nghệ thuật từ nhỏ, từng đi biểu diễn ở một số chương trình nên Thủy Tiên dạn dĩ, tự tin trước đám đông. Dù bé sớm bộc lộ năng khiếu múa, hát, gia đình chú trọng cho con tập trung học tập, trau dồi bản thân.

Bé Hà Thủy Tiên và ca sĩ Mỹ Tâm diễu hành trước khi trình diễn ở đại lễ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Mỹ Tâm nổi tiếng với nhiều ca khúc hit. Ca sĩ từng đoạt các giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA), Asia's Music Legend, Big Apple Music Awards. Năm 2019, Mỹ Tâm sản xuất phim Chị trợ lý của anh,liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim.

Mỹ Tâm tổ chức liveshow Tri âm kỷ niệm 20 năm ca hát lần lượt ở TP HCM và Hà Nội vào tháng 4/2021 và tháng 11/2022. Cô giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian hồi tháng 4/2023, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Giai điệu tự hào là nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Bài hát kết hợp giữa nhạc R&B đương đại với chất dân ca truyền thống. Giai điệu uyển chuyển và lời ca giàu hình ảnh, tạo ra hiệu ứng tinh thần mạnh mẽ, rung cảm cho người nghe. Tác phẩm khơi dậy lòng yêu nước và truyền lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Hoàng Dung - Phương Linh