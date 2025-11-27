Bầu Hiển muốn làm khu đô thị thể thao 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh đang xem xét đề xuất khu đô thị và liên hợp y tế, thể thao tại xã Chi Lăng, Tân Chi của Tập đoàn T&T.

Nội dung trên được nêu trong văn bản mới đây của UBND tỉnh Bắc Ninh về đề xuất đầu tư khu đô thị mới Ngòi Con Tên và Liên hợp y tế, thể thao cấp vùng - Tiểu khu số 1 của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Dự án có tổng diện tích khoảng 355 ha thuộc địa bàn hai xã Chi Lăng và Tân Chi. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 31.600 tỷ đồng (khoảng 1,2 tỷ USD).

Theo quy hoạch, dự án gồm nhiều hạng mục như sân vận động, chung cư, nhà ở thấp tầng, công trình văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, du lịch... Riêng khu sân vận động trung tâm dự kiến có sức chứa 40.000 người. Các sản phẩm nhà ở tại dự án có thể được bán, cho thuê với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan được giao xem xét đề xuất trên của doanh nghiệp, và hướng dẫn họ triển khai, báo cáo với UBND tỉnh.

Hồi tháng 2, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã đề xuất đầu tư 3 khu đô thị quy mô lớn tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh gợi ý T&T làm tổng thể dự án khu phức hợp y tế, thể dục thể thao, đô thị, dịch vụ Ngòi Con Tên. Mục tiêu để hình thành một khu đô thị thể thao của thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City – Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Tại Việt Nam, Hà Nội cũng vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000 các phân khu thuộc dự án khu đô thị thể thao Olympic - nơi có phạm vi nghiên cứu quy hoạch 16.100 ha.

Là một trong những thủ phủ công nghiệp phía bắc, Bắc Ninh có lợi thế nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cùng với vị trí cửa ngõ phía đông bắc của Thủ đô. Những năm gần đây, tỉnh nằm trong số thị trường vùng ven phát triển nhiều phân khúc bất động sản như nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp.

Sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh mới được đánh giá là "siêu tỉnh công nghiệp" với quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. 9 tháng đầu năm, tỉnh thu hút được hơn 270 dự án với tổng vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh hơn 4,5 tỷ USD, cao nhất cả nước.

Đình Trí