Hà Nội duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu hơn 8.200 ha tại dự án Olympic

Hai phân khu còn lại của dự án khu đô thị thể thao (C, D) với tổng diện tích hơn 8.200 ha được duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỷ lệ 1/2.000.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín. Vị trí này giáp đê sông Hồng và các khu dân cư hiện hữu.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng đô thị, trường học, cây xanh... Quy mô dân số dự kiến đến 2045 khoảng 250.000-285.000 người.

Phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, nằm trên địa bàn các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa. Khu vực này giáp quốc lộ 21C và đường trục kinh tế Thanh Oai. Phân khu này được bố trí quỹ đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, công cộng đô thị, trường học, đất di tích, tôn giáo, an ninh... Quy mô dân số dự kiến từ 240.000 đến 275.000 người.

Hà Nội yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng. Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiểm tra xác nhận nhiệm vụ quy hoạch phân khu C và D khu đô thị Olympic. Thời hạn quy hoạch đến 2045, tầm nhìn 2065.

Hai phân khu vừa được duyệt nhiệm vụ quy hoạch có diện tích 8.200 ha, thuộc khu đô thị thể thao Olympic quy mô 16.100 ha. Trước đó, thành phố đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai phân khu A và B khoảng 7.900 ha của khu đô thị này. Như vậy, toàn bộ khu đô thị thể thao Olympic đã được thành phố duyệt nhiệm vụ quy hoạch - bước để xác định các mục tiêu, yêu cầu nội dung cần nghiên cứu, làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị chi tiết (1/500).

Dự án Olympic sẽ hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn với khu liên hợp thể thao. Mục tiêu là phát triển không gian phía nam gắn với trục văn hóa Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, kết nối di sản Thăng Long - Hoa Lư và vùng di tích Hương Sơn - Tam Chúc. Nếu được hình thành, đây sẽ là khu đô thị quy mô hàng đầu Thủ đô và cả nước.

Trên thế giới, khu đô thị thể thao (Sports urban area) được định nghĩa là các tổ hợp thể thao (sân vận động, bể bơi, học viện đào tạo... tiêu chuẩn quốc tế) kết hợp cùng khu dân cư, đô thị. Ngoài ra, các tổ hợp này cũng có các công trình tổ hợp thương mại, giải trí, du lịch... Một số dự án điển hình như Dubai Sports City (UAE) quy mô 5.000 ha, Qatar Sports City – Aspire Zone, Melbourne & Olympic Park (Australia).

Hiện tại, mặt giá ở khu vực phía nam thấp hơn phía tây và đông của Hà Nội khi chưa có nhiều dự án, khu đô thị quy mô. Quỹ đất tại phía nam cũng còn nhiều hơn so với các khu vực khác ở Thủ đô.

Ngọc Diễm