Các quân binh chủng phô diễn sức mạnh trên không và dưới đất

Hà NộiSáng 30/8, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không Không quân cùng khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an phô diễn sức mạnh trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80.

Từ 4h ngày 30/8, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an cùng 13 khối quần chúng có mặt tại các trục đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê..., sẵn sàng tiến vào quảng trường Ba Đình.

Sau một đêm mưa rải rác, nhiều đoạn đường còn đọng nước, song bầu trời Hà Nội đã quang đãng, mưa tạnh, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

Xe chỉ huy sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Đông

Đúng 6h30, buổi tổng duyệt bắt đầu. Khi bài Tiến quân ca vang lên ở quảng trường Ba Đình thì cùng lúc 21 loạt đại bác khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình, cách xa hơn 7 km.

Biên đội 10 chiếc trực thăng kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng từ Hòa Lạc; khoảng 20 chiếc CASA, Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Kép (Bắc Ninh) xuất phát bay qua cầu Nhật Tân, Hồ Tây, cột cờ, ga Hà Nội... hướng về Ba Đình.

Khác với hai lần hợp luyện trước, lần này Yak-130 và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội. Sau nhiều tháng tập luyện, phần trình diễn của các phi công quân chủng Phòng không Không quân nhận được sự chào đón nhiệt tình của người dân.

Su-30 thả bẫy nhiệt 2 Su-30MK2 thả bẫy nhiệt theo đội hình 5 chiếc. Video: Giang Huy

Cùng lúc đó, tại quảng trường Ba Đình, các khối bắt đầu diễu binh. Đi đầu là khối Nghi trượng với Quốc huy đặt trên trống đồng Đông Sơn, biểu tượng cho độc lập chủ quyền, thống nhất, và cội nguồn văn hóa. Kế tiếp là khối Quân kỳ, khối Danh dự ba quân chủng đại diện lục quân, hải quân, phòng không không quân tạo thành sức mạnh trên bộ, trên biển, trên không.

Trong 60 phút, các khối lần lượt diễu qua lễ đài trong tiếng nhạc hùng tráng và bước đi dứt khoát. Gương mặt sáng, dáng người đồng đều, bước đi khỏe khoắn mà không kém phần duyên dáng, những khối nữ như dân tộc, du kích, sĩ quan quân nhạc, sĩ quan gìn giữ hòa bình và quân y được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Khối Nữ chiến sĩ biệt động Quân đội nhân dân diễu qua lễ đài. Ảnh: Thanh Tùng

Khối xe pháo quân sự thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân. Nổi bật là đội hình Tăng thiết giáp với những chiếc T-54B và T-55, từng tham gia nhiều chiến dịch lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đi cùng là các tổ hợp tên lửa hiện đại với khả năng tấn công tầm xa, tích hợp nhiều chế độ tác chiến. Đặc biệt có sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm nghiên cứu, chế tạo trong nước do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát triển.

Tham gia buổi tổng duyệt có các khối đại diện quân đội bốn nước Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đoàn Trung Quốc lần đầu góp mặt trong lễ tổng duyệt, ba đoàn còn lại gồm Nga, Lào, Campuchia đã tham gia hai buổi tổng hợp luyện và một buổi sơ duyệt tại quảng trường Ba Đình. Khối diễu binh của Trung Quốc gồm 120 chiến sĩ, Nga 33, Lào 110 và Campuchia 120 người.

Xe tăng T-90SK (trước) và T-62. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong khối diễu binh của lực lượng Công an, nhiều khí tài đặc chủng hiện đại lần lượt xuất hiện. Dẫn đầu là đội hình xe thiết giáp chống bạo động, trang bị hệ thống loa, camera giám sát và các phương tiện hỗ trợ khống chế đám đông, đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Tiếp đó là các loại xe cứu hộ cứu nạn chuyên dụng, có khả năng cơ động cao, phục vụ hiệu quả trong phòng chống tội phạm cũng như ứng phó thảm họa. Đặc biệt, sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh Công an nhân dân với hàng chục chiến mã khỏe khoắn khiến buổi tổng duyệt thêm màu sắc.

Chiến sĩ khối kỵ binh. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi đi qua lễ đài, đội hình diễu binh, diễu hành tỏa ra nhiều tuyến đường trung tâm. Khối nghi trượng đi qua đường Hùng Hùng, lần lượt qua phố Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, kết thúc tại Nhà hát Lớn. Các khối đi bộ khác hướng về sân vận động Quần Ngựa, Nhà hát Lớn hoặc công viên Thống Nhất.

Lực lượng Cảnh sát cơ động và kỵ binh đi qua đường Ngọc Hà về phía Bách Thảo, trong khi các khối xe cơ giới, pháo binh và xe đặc chủng di chuyển theo hướng Cửa Bắc ra Nghi Tàm, Âu Cơ rồi nhập vào đại lộ Thăng Long. Xe tăng bánh xích trở về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, còn các khối quần chúng kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy hoặc phố Trịnh Hoài Đức.

Xe đặc chủng của lực lượng cảnh vệ. Ảnh: Đức Đồng

Trên các tuyến đường đoàn quân đi qua, từ hôm qua đến sáng nay hàng chục nghìn người đứng kín hai bên vẫy cờ, reo hò cổ vũ. Trên đường Ngọc Hà, người dân đổ ra đường giao lưu, nhiều cô gái dành tặng quà cho các chiến sĩ.

Tại sân vận động Quần Ngựa, nơi theo kế hoạch sẽ diễn ra buổi giao lưu quân dân lúc 7h30, nhiều bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, chờ gặp con em sau buổi tổng duyệt. Hầu hết mọi người mang theo hoa, đồ uống và banner để khích lệ tinh thần chiến sĩ.

Quân nhân Tống Thị Thu Hà, thuộc Khối nữ chiến sĩ biệt động, xúc động gặp lại mẹ và hai em họ. Bà Lý Thị Lương cho biết để gặp con gái, cả nhà từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 16h hôm qua. "Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng tốt rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi được ôm con gái trong bộ quân phục.

Chị Hà ôm mẹ, người đã đi gần 200 km từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều qua để gặp con gái. Ảnh: Thanh Hằng

Gia đình chị Bùi Thị Huyền Điệp (áo cờ đỏ sao vàng) in banner để khích lệ con gái Phùng Minh Hằng, nữ chiến sĩ khối quân nhạc. Gia đình chị từ thị xã Sơn Tây cũ tới Trung tâm thể thao Quần Ngựa từ 5h. Do quá đông người và thời gian ngắn ngủi, cả nhà chị Điệp không kịp chụp cùng con gái và tấm banner kỳ công chuẩn bị. "Không vấn đề, con hoàn thành tốt nhiệm vụ là cả nhà vui", chị nói.

Đáp lại tình cảm của người dân, đi giữa biển người dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học đến Giảng Võ, từ buồng lái xe pháo vang lên lời chúc "bà con vui khỏe" của Bộ đội Pháo binh Tên lửa. Nhiều chiến sĩ dù đã lên ôtô về nơi tập kết vẫn nhiệt tình vẫy tay, thả tim.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh hơn 16.300 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.