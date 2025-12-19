Thái Lan lần đầu mất hết HC vàng bóng đá ở một kỳ SEA Games

Thái LanThái Lan thua Indonesia 1-6 ở chung kết futsal nam vào tối nay, dẫn đến mất cả bốn HC vàng bóng đá tại SEA Games 33.

Futsal nam kỳ này có năm đội tuyển tham dự, là Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Vì vậy, ban tổ chức quyết định đá vòng tròn tính điểm để phân định thứ bậc.

Trước lượt cuối vào tối nay, Thái Lan toàn thắng trước Malaysia, Myanmar và Việt Nam, để đứng đầu với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +10. Trong khi đó, trận thua Việt Nam 0-1 ở lượt ba khiến Indonesia đứng nhì với 6 điểm cùng hiệu số +4. Quyền tự quyết nằm trong tay chủ nhà khi chỉ cần không thua Indonesia cách biệt ba bàn là sẽ giành HC vàng.

Cầu thủ Thái Lan thất vọng khi thua Indonesia 1-6 ở chung kết futsal nam SEA Games 33 tại nhà thi đấu Nonthaburi, Thái Lan ngày 19/12/2025. Ảnh: Changsuek

Tuy nhiên, nhà thi đấu Nonthaburi đã chứng kiến cú sốc. Indonesia chơi lấn lướt và ghi hai bàn trong hiệp một, rồi sớm có bàn thứ ba đầu hiệp hai. Điều này buộc Thái Lan phải chơi tổng lực - power play, và phải trả giá khi thua tiếp ba bàn từ những cú sút xa vào lưới trống.

Thất bại 1-6 khiến Thái Lan đánh rơi HC vàng vào tay Indonesia. Đây là lần đầu tiên Thái Lan mất toàn bộ HC vàng bóng đá, sau các kỳ 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021 tổ chức đủ bốn nội dung.

Chủ nhà Thái Lan mất bốn HC vàng bóng đá tại SEA Games 33. Ảnh: Main Stand

Trước Đại hội kỳ này, Thái Lan đặt mục tiêu giành 4 HC vàng bóng đá, gồm nam, nữ 11 người và nam, nữ futsal. Tuy nhiên, họ hòa Philippines 1-1, rồi thua 2-4 ở bán kết bóng đá nữ và chỉ giành HC đồng sau khi thắng Indonesia. Futsal nữ cũng bất ngờ hòa Indonesia 4-4, rồi thua 6-7 ở loạt luân lưu.

Đến hôm qua 18/12, Thái Lan dẫn trước Việt Nam 2-0, nhưng thua ngược 2-3 ở hiệp phụ chung kết bóng đá nam. Đó cũng là thất bại thứ ba liên tiếp ở chung kết SEA Games của các lứa U22.

Hiếu Lương