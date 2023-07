Báo New Zealand xem trận đấu Việt Nam như bàn đạp cho World Cup

Theo tờ Waikato Times, trận giao hữu trước Việt Nam hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt đối với chủ nhà New Zealand trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

*New Zealand - Việt Nam: 12h30 thứ Hai 10/7, trên VnExpress.

"New Zealand cần một chiến thắng trước Việt Nam hơn bất cứ lúc nào, nếu muốn tìm kiếm sự tự tin và lạc quan trước thềm World Cup 2023", tác giả bài báo viết. "Bởi, thực tế là từ lâu lắm rồi, chúng ta chưa biết mùi chiến thắng".

Kể từ tháng 7/2013, tức là suốt một thập kỷ gần đây, New Zealand chỉ thắng 25 trong tổng cộng 102 trận (chiếm 24,5%). Chín trong số đó diễn ra trước các đội chiếu dưới trong khu vực châu Đại Dương, trong những trận đấu mà New Zealand vượt trội về đẳng cấp.

Tuyển nữ New Zealand tập luyện trước trận đấu Việt Nam. Ảnh: Photosport

Trước các đối thủ ngoài châu Đại Dương, New Zealand thắng 16 trong tổng số 93 trận, 10 trong số đó diễn ra trước năm 2018. Từ đó đến nay, đội bóng có biệt danh Dương Xỉ thắng sáu trong 49 trận (chiếm 12,2%). Ba trong số đó diễn ra trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Tom Sermanni, khi New Zealand đánh bại Argentina, Na Uy và Anh vào năm 2019 trước khi dự World Cup năm đó. Trong lịch sử, New Zealand từng trải qua các năm 1991, 2007, 2011 và 2015 mà không giành bất kỳ chiến thắng nào.

Ba trận thắng còn lại của New Zealand diễn ra khi họ được dẫn dắt bởi HLV Jitka Klimkova. Đó là chiến thắng trước Hàn Quốc vào tháng 11/2021, thắng Mexico và Philippines vào tháng 9/2022.

"Trên bảng FIFA, Việt Nam xếp trên Philippines - đối thủ yếu nhất trong số những đội cùng bảng với New Zealand. Nhưng trong những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội bóng Đông Nam Á, Philippines đang nhỉnh hơn. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của trận giao hữu với Việt Nam", bài báo nhấn mạnh. "Một chiến thắng trước khoảng 5.000 CĐV trên sân McLean Park sẽ làm thay đổi sự quan tâm của người hâm mộ, trong bối cảnh đội tuyển cần sự hậu thuẫn hơn bất cứ lúc nào. Còn hòa hoặc thua, sự kỳ vọng sẽ tụt xuống đáy sâu".

Lần gần nhất New Zealand thắng trên sân nhà đã từ tháng 6/2012. Hiện, họ trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng, trong đó có sáu thất bại và trận hòa trên sân nhà trước Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Trên sân khách, New Zealand thua hai, hòa một trước Iceland hồi tháng 4.

Đây là lần đầu trong hơn một năm, New Zealand có đầy đủ lực lượng. Trước đó, thủ quân Ali Riley và Ria Percival thường xuyên vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. "Đây là trận đấu quan trọng", Percival chia sẻ. "Chúng tôi biết cần tập trung và tuân thủ kế hoạch chiến thuật đề ra. Đội đặt mục tiêu thắng, nhưng cũng cần có màn thể hiện tốt để chứng minh năng lực. Chúng tôi muốn tạo động lực để bước vào giải đấu trong vòng 11 ngày tới".

Cùng Australia, New Zealand đăng cai World Cup nữ 2023 - diễn ra từ 20/7. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất mà quốc gia này từng tổ chức.

New Zealand nằm ở bảng A, cùng Na Uy, Philippines và Thụy Sỹ. Họ hy vọng có thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Na Uy và Philippines là hai trong số sáu đội họ từng đánh bại gần đây.

Vĩnh San (theo Waikato Times)