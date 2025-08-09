Báo Mỹ nói ông Putin tặng huân chương cho con trai quan chức CIA

Tổng thống Putin tặng Huân chương Lenin cho Michael Gloss, con trai một quan chức CIA, người thiệt mạng ở Ukraine khi chiến đấu cho Nga, theo CBS News.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff Huân chương Lenin, để nhờ chuyển tới bà Juliane Gallina, CBS News ngày 8/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Bà Gallina là mẹ của Michael Gloss, 21 tuổi, công dân Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Ukraine năm 2024. Bà cũng đang giữ chức Phó giám đốc Đổi mới Kỹ thuật số của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo các nguồn tin, ông Putin đã trao huân chương này cho ông Witkoff khi đặc phái viên Mỹ đến Nga trong tuần này nhằm thảo luận về phương án chấm dứt chiến sự Ukraine cũng như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng, CIA và Witkoff không trả lời yêu cầu bình luận. Điện Kremlin cũng chưa xác nhận thông tin từ CBS News.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moskva. Ảnh: RIA Novosti

Huân chương Lenin là phần thưởng cao quý có từ thời Liên Xô, được trao cho những người có đóng góp nổi bật cho Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay.

Cáo phó của gia đình Gloss cho biết anh này từng chiến đấu trong lực lượng của Trung đoàn Dù 137 quân đội Nga và thiệt mạng ngày 4/4/2024 trong một trận chiến ở vùng Donbass.

Trong tuyên bố hồi tháng 4, CIA xác nhận về cái chết của Gloss, nhưng nhấn mạnh đây là chuyện riêng của gia đình và không liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. CIA thời điểm đó cho biết gia đình bà Gallina đã phải chịu "bi kịch không tưởng" khi mất con trai.

Hai nguồn thạo tin của CBS News cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Nga tuyển mộ Gloss, và Điện Kremlin dường như không biết về nhân thân của Gloss khi hồi hương thi thể anh.

Michael Gloss, con trai quan chức CIA Juliane Gallina. Ảnh: NBC News

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang được cải thiện, với việc lãnh đạo hai nước sẽ gặp thượng đỉnh tại bang Alaska vào ngày 15/8.

Quan hệ hai bên trước đó leo thang khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nếu Nga không đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 8/8.

Dù vậy, chưa rõ hội nghị này có thể khiến hòa bình ở Ukraine đến gần hơn hay không, sau khi ba vòng đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đều không mang lại tiến triển thực chất.

Đức Trung (Theo CBS News, RIA Novosti)